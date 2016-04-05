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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 223224225226
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 01:44

  lapay написав:........
при ціні в 100 доларів за барель, Путін ще буде правити довго, навіть продаючи китайцям по 50. ......

Сегодня брент закрылся на 118 долл за баррель, лайт - 115.
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 02:01

Ещё несколько заголовков с Росбалта:
- «Яндекс» предупредил своих акционеров о риске дефолта;
- Петербургские стоматологи: Цены на услуги подскочат на треть;
- АТОР: Цены на туры в открытые страны для россиян подскочили до 80%, а на горящие путевки можно вообще не рассчитывать.
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 02:07

Интересно:
Россию ждет жесточайший кризис минимум на три года из-за санкций, которые западные страны ввели в связи с военной операцией РФ на Украине. С таким прогнозом сегодня на Красноярском экономическом форуме выступил бизнесмен Олег Дерипаска.

«Я понимаю это лучше других. Когда люди вам говорят: опустят „железный занавес“ или не опустят? „Железный занавес“ уже опустили. (…) Кризис (ждет страну — ред.) минимум года на три жесточайший. Умножайте кризис 1998 года минимум на три», — цитирует «Интерфакс» предпринимателя.

На его взгляд, необходимо будет «заново открывать этот занавес». «Первый шаг — это мир. Второй шаг — честно обсудить, где живем, как живем, на каких условиях, кто чем командует, какие риски несет, безусловно важно поднять население. Я противник жесточайшего финансового прессинга, оно (население — ред.) ни в чем не виновато», — подчеркнул Дерипаска.

При этом, полагает он, за три недели будет понятно, что же стало с госбанками РФ в результате санкций.

https://www.rosbalt.ru/russia/2022/03/03/1946970.html
К чему бы это?
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