Сегодня брент закрылся на 118 долл за баррель, лайт - 115.
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Додано: Суб 05 бер, 2022 01:44
Додано: Суб 05 бер, 2022 02:01
Ещё несколько заголовков с Росбалта:
- «Яндекс» предупредил своих акционеров о риске дефолта;
- Петербургские стоматологи: Цены на услуги подскочат на треть;
- АТОР: Цены на туры в открытые страны для россиян подскочили до 80%, а на горящие путевки можно вообще не рассчитывать.
Додано: Суб 05 бер, 2022 02:07
Интересно:
К чему бы это?
Додано: Суб 05 бер, 2022 05:31
та Запорожье это....
Алексей Арестович
5 ч. ·
- В Гостомеле спецназ ГУР и 3 полк ССО вместе с местной ТрО два дня подряд полировали российских спецназовцев и десантников.
Кадры битой техники с прилагающими к ним телами временных оккупантов, думаю, видели многие.
Николаевцы отбили аэропорт Кульбакино и отлупили колонную пытавшуюся с утра обойти город. Причём, в общевойсковых боях активно участвует (и побеждает!) патрульная полиция Николаева.)
В Перемоге Броварского района накрыли с воздуха 15 отдельную мотострелковую бригаду из Самары.
Между прочим, там, на Нежинском направлении ещё трое суток назад российское командование начало формировать огромное оперативное объединение для наступление на Бровары - Борисполь.
Теперь этого объединения - нет.
Частично ушло под Харьков, где войска оккупантов понесли огромные потери, частично запуталось в местных буераках, частично - уничтожено.
В Херсоне минимум российских войск. Восстановлена связь. Шоу с «…благодарными херсонцами» провалилось.
Запорожская АЭС работает в нормальном режиме.
А запуталось российское воинство (и частично уничтожено) в броварских болотах потому, что местные жители ведут эту самую тотальную войну - перекрывая лесные дороги, замедляя, а то и делая невозможным на несколько часов движение колонн противника.
А там уже догоняет наша артиллерия и авиация.
Мы держим небо (сегодня несколько сбитых российских самолётов), работает наша авиация.
Накрываем командные пункты противника - сегодня даже российская пресса признала гибель двух старших командиров - включая командира 810 бригады морской пехоты Черноморского флота, которая помогала сбежать Януковичу и захватывала Крым.
Как говорится, гибель полка - трагедия, гибель полковника - разгром.
К числу этих полковников и генералов можно смело добавить ноль и умножить на два. А то и три - судя по количеству уничтоженных нами командных пунктов.
Да, тяжело - Харькову, Мариуполю, Ахтырке.
Но над обойдённым и полуокруженным противником Черниговом сбивают российские самолёты, ходят в лихие рейды и собирают пленных под Сумами, как огромная мясорубка перемалывает врага полуокруженная Харьковщина.
Что удивительно и требует прояснения?
Для многих украинцев то, что мы ещё не проиграли - это героическое, но чудо.
У некоторых до сих пор присутствует настроение:
- наши успехи - временный фарт. Нужно забирать выигрыш и договариваться с Путиным.))
Да нет же.
Все это было преопределено в первый же день. Все это просчитано и продуманно военным руководством и блестяще реализуется армией.
Я знаю мнение многих военных мира.
Они в шоке - от того уровня, который демонстрирует украинская армия и ее руководство.
Сегодня это официально признали министерства обороны США, Британии, глава НАТО.
Знаете ли вы, что первый удар крылатых ракет противника во многих местах пришёлся в макеты?..)
И огневые мешки, и бесконечные kill box, в которые затаскивают войска противника наши военные - это все трезвый и хладнокровный расчёт, который с методичностью роторного экскаватора реализует руководство и личный состав нашей армии.
Нам давали 48 часов - лучшие военные мира.
На десятые сутки украинская авиация, которой давали три часа, разносит врага с неба.
Наши успехи - закономерность. Специально выстроенные и четко реализуемые причинно-следственные связи.
Сочетание высочайшего уровня вооружённых сил и народного сопротивления и перемелет здесь российскую военную машину.
Российская армия не сильная. Она просто длинная.)
Восемь из десяти путинских армий здесь.
Здесь мы их и похороним.
Это займёт время.
Но это не будет случайным успехом.
Это - результат нашей с вами общей работы. Всех нас.
И именно по причине этой системной работы, потому, что мы думаем головой и трудимся руками, враг проиграет.
Даже сейчас, когда в Кремле ещё время надуваться и хорохориться, оно открыто признают, что оккупировать Украину невозможно и - не собираются.
Мы их ещё погоним назад.
Все наши дома и города вернуться к нам.
Это наша война Судного дня.
Это наша Родина сбрасывает с себя семисотлетние оковы Орды, уродливое историческое искажение давней идеи Руси.
Сотни лет тяжелого проклятия.
Цена не будет легкой.
Но победа изменит все. Всю судьбу Европы и мира.
Поэтому, закономерность нашей победы ещё и историческая.
За нами - правда киевских князей Древней Руси.
За нами - Святослав, Владимир, Богдан.
Мы уже переиграли Круты, разнесся в этот раз под ними элитные московские части.
14 бригада (бывшая 51, расстрелянная Безлером и в Иловайске) сегодня вклинивается в центр боевых порядков российских войск - рубит, рубит, рубит, с плеча.
Переиграем мы весь этот морок, который на нас наводили столетиями.
Все закономерно. Все неслучайно. Защитим нашу Неньку - многократно раненую, оболганную, забытую, нашу Маму.
Защитим народную душу.
За предков. За купола Софии. За кручи над Днепром. За детей. За внуков и правнуков, которым идти к заездам.
Нам повезло стать поколением, которое исправит тысячелетнюю несправедливость.
Которое откроет двери в новый мир.
Я лично - глубоко удовлетворён.)
Поставим точку в истории Московии.
Поднимем истинную Украину.
Додано: Суб 05 бер, 2022 08:33
Версаль парк Ирпень
Додано: Суб 05 бер, 2022 08:43
Додано: Суб 05 бер, 2022 09:24
Новая Буча
Додано: Суб 05 бер, 2022 10:20
Красные штаны хедлайн сопротивления.
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