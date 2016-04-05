Додано: Суб 05 бер, 2022 05:31

vitaliian написав: Кучинелли написав: vitaliian написав: https://vimeo.com/684777579 https://vimeo.com/684777579



ты сам то смотришь, что постишь Там Мелитополь написано. ты сам то смотришь, что постишьТам Мелитополь написано.

Ты был на жд вокзале мелитополя? Можешь загуглить его фото и сравнить с кадрами на видео, уже молчу что с Мелитополя никаких эвакуационных поездов нет и не было. А водяными знаками люди продвигают свой канал, маркетинг такой если ты не в курсе. На заборах тоже много чего пишут, советую меньше читать, а больше думать. Ты был на жд вокзале мелитополя? Можешь загуглить его фото и сравнить с кадрами на видео, уже молчу что с Мелитополя никаких эвакуационных поездов нет и не было. А водяными знаками люди продвигают свой канал, маркетинг такой если ты не в курсе. На заборах тоже много чего пишут, советую меньше читать, а больше думать.

та Запорожье это....Алексей Арестович5 ч. ·- В Гостомеле спецназ ГУР и 3 полк ССО вместе с местной ТрО два дня подряд полировали российских спецназовцев и десантников.Кадры битой техники с прилагающими к ним телами временных оккупантов, думаю, видели многие.Николаевцы отбили аэропорт Кульбакино и отлупили колонную пытавшуюся с утра обойти город. Причём, в общевойсковых боях активно участвует (и побеждает!) патрульная полиция Николаева.)В Перемоге Броварского района накрыли с воздуха 15 отдельную мотострелковую бригаду из Самары.Между прочим, там, на Нежинском направлении ещё трое суток назад российское командование начало формировать огромное оперативное объединение для наступление на Бровары - Борисполь.Теперь этого объединения - нет.Частично ушло под Харьков, где войска оккупантов понесли огромные потери, частично запуталось в местных буераках, частично - уничтожено.В Херсоне минимум российских войск. Восстановлена связь. Шоу с «…благодарными херсонцами» провалилось.Запорожская АЭС работает в нормальном режиме.А запуталось российское воинство (и частично уничтожено) в броварских болотах потому, что местные жители ведут эту самую тотальную войну - перекрывая лесные дороги, замедляя, а то и делая невозможным на несколько часов движение колонн противника.А там уже догоняет наша артиллерия и авиация.Мы держим небо (сегодня несколько сбитых российских самолётов), работает наша авиация.Накрываем командные пункты противника - сегодня даже российская пресса признала гибель двух старших командиров - включая командира 810 бригады морской пехоты Черноморского флота, которая помогала сбежать Януковичу и захватывала Крым.Как говорится, гибель полка - трагедия, гибель полковника - разгром.К числу этих полковников и генералов можно смело добавить ноль и умножить на два. А то и три - судя по количеству уничтоженных нами командных пунктов.Да, тяжело - Харькову, Мариуполю, Ахтырке.Но над обойдённым и полуокруженным противником Черниговом сбивают российские самолёты, ходят в лихие рейды и собирают пленных под Сумами, как огромная мясорубка перемалывает врага полуокруженная Харьковщина.Что удивительно и требует прояснения?Для многих украинцев то, что мы ещё не проиграли - это героическое, но чудо.У некоторых до сих пор присутствует настроение:- наши успехи - временный фарт. Нужно забирать выигрыш и договариваться с Путиным.))Да нет же.Все это было преопределено в первый же день. Все это просчитано и продуманно военным руководством и блестяще реализуется армией.Я знаю мнение многих военных мира.Они в шоке - от того уровня, который демонстрирует украинская армия и ее руководство.Сегодня это официально признали министерства обороны США, Британии, глава НАТО.Знаете ли вы, что первый удар крылатых ракет противника во многих местах пришёлся в макеты?..)И огневые мешки, и бесконечные kill box, в которые затаскивают войска противника наши военные - это все трезвый и хладнокровный расчёт, который с методичностью роторного экскаватора реализует руководство и личный состав нашей армии.Нам давали 48 часов - лучшие военные мира.На десятые сутки украинская авиация, которой давали три часа, разносит врага с неба.Наши успехи - закономерность. Специально выстроенные и четко реализуемые причинно-следственные связи.Сочетание высочайшего уровня вооружённых сил и народного сопротивления и перемелет здесь российскую военную машину.Российская армия не сильная. Она просто длинная.)Восемь из десяти путинских армий здесь.Здесь мы их и похороним.Это займёт время.Но это не будет случайным успехом.Это - результат нашей с вами общей работы. Всех нас.И именно по причине этой системной работы, потому, что мы думаем головой и трудимся руками, враг проиграет.Даже сейчас, когда в Кремле ещё время надуваться и хорохориться, оно открыто признают, что оккупировать Украину невозможно и - не собираются.Мы их ещё погоним назад.Все наши дома и города вернуться к нам.Это наша война Судного дня.Это наша Родина сбрасывает с себя семисотлетние оковы Орды, уродливое историческое искажение давней идеи Руси.Сотни лет тяжелого проклятия.Цена не будет легкой.Но победа изменит все. Всю судьбу Европы и мира.Поэтому, закономерность нашей победы ещё и историческая.За нами - правда киевских князей Древней Руси.За нами - Святослав, Владимир, Богдан.Мы уже переиграли Круты, разнесся в этот раз под ними элитные московские части.14 бригада (бывшая 51, расстрелянная Безлером и в Иловайске) сегодня вклинивается в центр боевых порядков российских войск - рубит, рубит, рубит, с плеча.Переиграем мы весь этот морок, который на нас наводили столетиями.Все закономерно. Все неслучайно. Защитим нашу Неньку - многократно раненую, оболганную, забытую, нашу Маму.Защитим народную душу.За предков. За купола Софии. За кручи над Днепром. За детей. За внуков и правнуков, которым идти к заездам.Нам повезло стать поколением, которое исправит тысячелетнюю несправедливость.Которое откроет двери в новый мир.Я лично - глубоко удовлетворён.)Поставим точку в истории Московии.Поднимем истинную Украину.