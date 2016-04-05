Додано: Суб 05 бер, 2022 11:43

Bobua написав: Роблю що можу...

У березні +13.5° вдома (середнє за 3 виміри на добу). =257Вт/м². Нічна електрика (хтось із влади казав "не економнте, у нас її багато...", але то було до втрати АЕС... ) Роблю що можу...У березні +13.5° вдома (середнє за 3 виміри на добу). =257Вт/м². Нічна електрика (хтось із влади казав "не економнте, у нас її багато...", але то було до втрати АЕС... )

Скажу как специалист в этой области: все правильно говорят в Укрэнерго, ни в коем случае нельзя экономить эл. энергию в ночное время суток, дело в том что в любой промежуток времени производство и потребление эл.энергии должно быть равно, тогда частота сети будет 50Гц, в ночное время суток потребление эл. энергии существенно снижается, поэтому приходится разгружать энергоблоки, вплоть до полного останова -часто так и происходит,а утром поднимть снова (пускать блоки), при этом ни тепловые блоки с турбинами Т-100, К-160-130, К-300-240, К-325-23,5, Т-250/300-240, К-800-240, (первая цифра мощность турбины, вторая параметры пара, например К-300-240 300МВт -мощность турбины, 240 -давление пара перед стопорным клапаном кг/см2 старая единица измерения и 23,5 в МПа -новая единица измерения, буква К-конденсационная турбина без регулируемых отборов, буква Т- теплофикационная, т.е. дает еще тепло на теплотрасс и т.д.). Так вот все эти блоки изначально расситаны на работу в базовом режиме - от кап ремонта до капремонта. Общее количество пусков таких блоков за все время эксплуатации регламентировано 1000 (это грубо, чтобы не вдаваться в подробности пуск из горячего состояния, неостывшего состояния и холодного состояния), приэтом обычно парковый ресурсэтих блоков 200000часов, в годв среднем нарабатываетблок 7000часов.Каждый останов и пуск блока влияет на появление трещин в корпусах цилиндров и корпусах клапанов и очень часто эти трещины приводят к тому, что необходимо менять впоследствии цилиндры, корпуса клапанов и т.д. Такой режим пуск/останов очень плохо сказывается на оборудовании. Плюс такие нюансы сейчас у нас часть блоков несут базовую нагрузку, а часть участвует в первичном регулировании частоты и мощности (есть еще вторичное и третичное регулирование, но в подробности вдаваться не буду), так вот запас регулирования для бока 300МВт, составляет для штатной работы 15МВт и 20МВт для аварийной ситуации, а теперь представьте вечером и так потребление падает, частота начинает повышаться регуляторы скорости турбин начинают реагировать и уменьшать поступление пара в турбину (прикрывают регулирующие клапаны), а тут мы еще со своей экономией резко уменьшаем потребление - частота в системе начинает расти еще быстрее, выходит из строя электрооборудование промышленное на станции (типа разных насосов) и естественно и бытовое, в итоге начинает срабатывать защита и просто отключать эн.блоки - это все может привести к так называемому развалу энергосистемы и переходу в работу на "выделенный район" при этом потребители отключаются и происходит целая куча неприятных нюансов.Именно поэтому есть ночной тариф, чтобы как-то скомпенсировать избыток эл.энергии в ночное время.Поэтому наоборот старайтесь повысить потребление в ночное время - идеально конечно если потребление абсолютно одинаковое в любое время суток - это гораздо легче просчитать и соответственно подготовиться диспетчерам энергосистемы.Все написанное на правах офтопа выходного дня