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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 225226227228>
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 11:07

Болгарский журналист-расследователь, руководитель интернет-портала Bellingcat Христо Грозев полагает, что у российской армии почти не осталось ресурсов для продолжения войны с Украиной. Об этом он рассказал в пятницу, 4 марта, в эфире телеканала "Украина 24". "Исходя из поведения российской армии и замедления наступления, а также по информации источников, можно говорить, что у них резервы если не закончились, то закончатся к воскресенье", - пояснил он.

По мнению Грозева, российская армия приступила к методичному обстрелу жилых домов из-за того, что Украина не капитулировала в первые несколько дней. "Первоначальная стратегия - это, очевидно, был блицкриг: взятие Киева и больших городов в первые два-три дня максимум. И это, видимо, было обещано Кремлю. Сейчас мы видим, что из-за того, что не получается блицкриг с минимальными затратами, они решили, к сожалению, что репутационная цена для них не важна", - отметил Грозев.

Исходя из этого, Bellingcat перенаправил свою деятельность на то, чтобы фиксировать и архивировать доказательства военных преступлений и нарушений прав человека в ходе российской агрессии. Как рассказал Грозев, 16 марта они представят первичные материалы Конгрессу США.

Глава Bellingcat спрогнозировал введение на следующей неделе новых персональных санкций против руководства России и конкретно президента Путина, "которых мы никогда не видели". Кроме того, по его данным, с вероятностью примерно в 30 процентов НАТО может закрыть небо над Украиной. "Есть политическая воля у части сенаторов в республиканской и демократической партиях. Они сейчас работают над этим", - заявил Грозев.

Против Украины брошена примерно шестая часть действующей армии РФ
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Вооружённые силы РФ - крупнейшие в Европе. Общая численность военнослужащих действительной службы Вооружённых Сил Российской Федерации на начало 2022 года, согласно сайту Global Firepower, составляет около 0,85 миллиона человек, численность прочих военизированных формирований - порядка 250 тыс. человек.

Россия занимает первое место в мире по количеству танков (более 13 тыс.), самоходных артиллерийских установок (более 6 тыс.) и ракетных систем (около 4 тыс.) На вооружении России свыше 1450 боевых самолетов и около 550 боевых вертолетов. Кроме того, Российская Федерация является мировым лидером по числу ядерных боеголовок.

По данным американской разведки, со второй половины 2021 года Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Порядка 30 тысяч российских военных, по оценкам НАТО, были задействованы в совместных учениях в Беларуси.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 11:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Роблю що можу...
У березні +13.5° вдома (середнє за 3 виміри на добу). =257Вт/м². Нічна електрика (хтось із влади казав "не економнте, у нас її багато...", але то було до втрати АЕС... )

Скажу как специалист в этой области: все правильно говорят в Укрэнерго, ни в коем случае нельзя экономить эл. энергию в ночное время суток, дело в том что в любой промежуток времени производство и потребление эл.энергии должно быть равно, тогда частота сети будет 50Гц, в ночное время суток потребление эл. энергии существенно снижается, поэтому приходится разгружать энергоблоки, вплоть до полного останова -часто так и происходит,а утром поднимть снова (пускать блоки), при этом ни тепловые блоки с турбинами Т-100, К-160-130, К-300-240, К-325-23,5, Т-250/300-240, К-800-240, (первая цифра мощность турбины, вторая параметры пара, например К-300-240 300МВт -мощность турбины, 240 -давление пара перед стопорным клапаном кг/см2 старая единица измерения и 23,5 в МПа -новая единица измерения, буква К-конденсационная турбина без регулируемых отборов, буква Т- теплофикационная, т.е. дает еще тепло на теплотрасс и т.д.). Так вот все эти блоки изначально расситаны на работу в базовом режиме - от кап ремонта до капремонта. Общее количество пусков таких блоков за все время эксплуатации регламентировано 1000 (это грубо, чтобы не вдаваться в подробности пуск из горячего состояния, неостывшего состояния и холодного состояния), приэтом обычно парковый ресурсэтих блоков 200000часов, в годв среднем нарабатываетблок 7000часов.
Каждый останов и пуск блока влияет на появление трещин в корпусах цилиндров и корпусах клапанов и очень часто эти трещины приводят к тому, что необходимо менять впоследствии цилиндры, корпуса клапанов и т.д. Такой режим пуск/останов очень плохо сказывается на оборудовании. Плюс такие нюансы сейчас у нас часть блоков несут базовую нагрузку, а часть участвует в первичном регулировании частоты и мощности (есть еще вторичное и третичное регулирование, но в подробности вдаваться не буду), так вот запас регулирования для бока 300МВт, составляет для штатной работы 15МВт и 20МВт для аварийной ситуации, а теперь представьте вечером и так потребление падает, частота начинает повышаться регуляторы скорости турбин начинают реагировать и уменьшать поступление пара в турбину (прикрывают регулирующие клапаны), а тут мы еще со своей экономией резко уменьшаем потребление - частота в системе начинает расти еще быстрее, выходит из строя электрооборудование промышленное на станции (типа разных насосов) и естественно и бытовое, в итоге начинает срабатывать защита и просто отключать эн.блоки - это все может привести к так называемому развалу энергосистемы и переходу в работу на "выделенный район" при этом потребители отключаются и происходит целая куча неприятных нюансов.
Именно поэтому есть ночной тариф, чтобы как-то скомпенсировать избыток эл.энергии в ночное время.
Поэтому наоборот старайтесь повысить потребление в ночное время - идеально конечно если потребление абсолютно одинаковое в любое время суток - это гораздо легче просчитать и соответственно подготовиться диспетчерам энергосистемы.
Все написанное на правах офтопа выходного дня
Diablo1977
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 12:03

3 часа назад в Вашингтоне приземлился самолет с переговорщиками путина , прилетевший из питера.
Спецрейс RSD88 Будут умолять снять санкции?
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 12:05

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Потемкинские деревни, все разворовано давно, посмотрите во что одета ихняя армия, я сначала думал что все те видеоролики постановка, нашли бомжей переодели в поношенную до дыр форму. А оказалось не постановка. И техники новой там дуля, всё совок от танков до камазов. Они не готовились с кем то масштабно воевать, локальные конфликты а ля Приднестровье им вполне по зубам. Поэтому никто не вкладывал средств в армию. Средства выделялись, на бумаге закупалось вооружение а по факту разворовывалось до 90% то же касается и подготовки, их спецназ обучен бить мирное население, а когда он оказался перед вооруженной армией обосрался как младенец.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 05 бер, 2022 12:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 12:08

В Херсоне митингующие забрали БТР у оккупантов и ездят по городу с Украинским флагом !

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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 12:14

  edvardd написав:3 часа назад в Вашингтоне приземлился самолет с переговорщиками путина , прилетевший из питера.
Спецрейс RSD88 Будут умолять снять санкции?

Путлер може розмрвляти тільки з Байденом, з Зеленським западло. Тільки Байден не хоче, тому приїхали, скоріше за все, не просити зняти санкції, а погрожувати бомбою, щоб не було безпілотної зони, і вимагати, щоб США натисли на Україну.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 12:38

  Hennady написав:
  Bobua написав:Роблю що можу...
У березні +13.5° вдома (середнє за 3 виміри на добу). =257Вт/м². Нічна електрика (хтось із влади казав "не економнте, у нас її багато...", але то було до втрати АЕС... :()

Не відключайте електричні прибори в зазначений час. Це дезінформація

Это верно. Скачков нагрузки желательно избегать (по крайней мере, уменьшать). Но экономить энергию стоит.
Правда, 13,5 град. в квартире как-то слишком - это в пальто сидеть надо.
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 12:46

начало...

edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 12:56

Эвакуация Ирпень

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