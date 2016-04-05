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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 225226227228
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 13:05

  edvardd написав:В Херсоне митингующие забрали БТР у оккупантов и ездят по городу с Украинским флагом !

Украинцы - мы не победимы !!!

БТР не отобрали, но флаг на БТР прицепили
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 13:16

  Hotab написав:
  Frant написав:Зараз він все робить правильно

Згоден.
ЮристКостя, я давно не погоджувався з Будівельником, але в вашому спорі він в рази ближче до істини. Те, що пропонуєте ви, то радянська армія зразка літо 41-го. В прикордонних котлах залишилась би вся армія.

Оно-то, вроде, и так. Но.
В результате имеем достаточно тяжёлую ситуацию на юге + Энергодар.
Тактика партизанских налётов хороша, но приводит к потерям территории. И, как следствие к потере Энергодара. Так что вопросы к нашей подготовке в этом плане есть.
В частности, почему не усилили оборону Энергодара, хотя бы не заминировали дороги.
Могу оправдать это только нехваткой сил и средств (в мирное время). Но при всех сложностях оборону со стороны Крыма следовало усилить.
Сейчас не времена Наполеона, когда можно было отступать до Москвы и даже сдать её, ничем особо не рискуя.

Надо готовиться стоять до конца. От кого зависит в своих городах (правобережной Украины) - убеждайте местные администрации проводить занятия по работе с Инлав, Джавелин. Мы их навезем. Каждый день заходят караваны через западную границу.
Мы можем потерять города левого берега. Но остальная часть Украины должна уметь их ибашить. А учиться городскому бою надо уже сейчас.

Всё верно. Но сдавать левобережье нельзя. Слишком много рисков последующего развития событий. Может получиться повторение истории с ОРДЛО, хотя, конечно, вероятность ниже.
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 13:30

Есть мерзавцы и в Питере.
300 преподавателей и студентов СПбГУ в письме президенту поддержали операцию на Украине
Письмо опубликовала на своей странице в соцсети Людмила Громова, зав. кафедрой истории журналистики СПбГУ. «В это трудное для Вас и для всей нашей страны время обращаемся к Вам, выпускнику нашего Университета, со словами искренней поддержки, — говорится в тексте. — Мы понимаем, какое непростое и судьбоносное решение Вы должны были принять, и всецело одобряем его, осознавая, что другого выбора у Вас уже не оставалось».
......
«Все проигранные Россией войны она проиграла сама себе из-за внутреннего неустройства...»
...«российское правительство и армия не выступают против братского украинского народа, а защищают не только национальную безопасность России, но и безопасность всего мира».

https://www.fontanka.ru/2022/03/05/70489550/
ЛАД
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