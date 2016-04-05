БТР не отобрали, но флаг на БТР прицепили
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Додано: Суб 05 бер, 2022 13:05
Додано: Суб 05 бер, 2022 13:16
Оно-то, вроде, и так. Но.
В результате имеем достаточно тяжёлую ситуацию на юге + Энергодар.
Тактика партизанских налётов хороша, но приводит к потерям территории. И, как следствие к потере Энергодара. Так что вопросы к нашей подготовке в этом плане есть.
В частности, почему не усилили оборону Энергодара, хотя бы не заминировали дороги.
Могу оправдать это только нехваткой сил и средств (в мирное время). Но при всех сложностях оборону со стороны Крыма следовало усилить.
Сейчас не времена Наполеона, когда можно было отступать до Москвы и даже сдать её, ничем особо не рискуя.
Всё верно. Но сдавать левобережье нельзя. Слишком много рисков последующего развития событий. Может получиться повторение истории с ОРДЛО, хотя, конечно, вероятность ниже.
Додано: Суб 05 бер, 2022 13:30
Есть мерзавцы и в Питере.
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