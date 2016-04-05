— Оценивать этот продукт молниеносного запретительного законотворчества следует в контексте обстоятельств его принятия. Правовой анализ в данном случае не имеет большого смысла, поскольку по сути — это не акт права, а инструмент для политических репрессий.



Неопределенные формулировки новых законов могут коснуться всех, кто публично выражает несогласие с нынешними действиями России на Украине, кто понимает, какие трагические последствия для нашей страны несет начатая «спецоперация». Угроза репрессий вполне реальна. Поэтому всем, кто участвует в публичных антивоенных акциях, размещает в соцсетях антивоенные призывы и т. п., я советую очень серьезно отнестись к нормам, вступающим в силу завтра. В нынешних обстоятельствах не стоит рассчитывать на 54-ю статью Конституции, декларирующую, что закон обратной силы не имеет.

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очевидно, что это всё будет работать. И ещё как. Об этом нам говорит практика административных дел, которая есть в связи с нынешними протестами. Всё это рассматривается в течение трёх минут. Выписываются сутки-пять-десять. Кто там разбирается? И протоколы практически не возвращаются полицейским. Насколько я знаю, на предыдущем этапе в Санкт-Петербурге вернулось из 3000 протоколов только 2, а мы знаем, что сотрудник полиции не способен даже написать протокол грамотно. Но суды не обращают на это внимания.



Думаю, что и с этими нормами никто не будет обращать внимания на технику. Будут судить, если осудить надо.