Згоден. ЮристКостя, я давно не погоджувався з Будівельником, але в вашому спорі він в рази ближче до істини. Те, що пропонуєте ви, то радянська армія зразка літо 41-го. В прикордонних котлах залишилась би вся армія.
Оно-то, вроде, и так. Но. В результате имеем достаточно тяжёлую ситуацию на юге + Энергодар. Тактика партизанских налётов хороша, но приводит к потерям территории. И, как следствие к потере Энергодара. Так что вопросы к нашей подготовке в этом плане есть. В частности, почему не усилили оборону Энергодара, хотя бы не заминировали дороги. Могу оправдать это только нехваткой сил и средств (в мирное время). Но при всех сложностях оборону со стороны Крыма следовало усилить. Сейчас не времена Наполеона, когда можно было отступать до Москвы и даже сдать её, ничем особо не рискуя.
Надо готовиться стоять до конца. От кого зависит в своих городах (правобережной Украины) - убеждайте местные администрации проводить занятия по работе с Инлав, Джавелин. Мы их навезем. Каждый день заходят караваны через западную границу. Мы можем потерять города левого берега. Но остальная часть Украины должна уметь их ибашить. А учиться городскому бою надо уже сейчас.
Всё верно. Но сдавать левобережье нельзя. Слишком много рисков последующего развития событий. Может получиться повторение истории с ОРДЛО, хотя, конечно, вероятность ниже.
300 преподавателей и студентов СПбГУ в письме президенту поддержали операцию на Украине Письмо опубликовала на своей странице в соцсети Людмила Громова, зав. кафедрой истории журналистики СПбГУ. «В это трудное для Вас и для всей нашей страны время обращаемся к Вам, выпускнику нашего Университета, со словами искренней поддержки, — говорится в тексте. — Мы понимаем, какое непростое и судьбоносное решение Вы должны были принять, и всецело одобряем его, осознавая, что другого выбора у Вас уже не оставалось». ...... «Все проигранные Россией войны она проиграла сама себе из-за внутреннего неустройства...» ...«российское правительство и армия не выступают против братского украинского народа, а защищают не только национальную безопасность России, но и безопасность всего мира».
ЛАД написав:Но при всех сложностях оборону со стороны Крыма следовало усилить.
Саме найгірше в цьому житті, коли теоретики, після того як подія відбулась, починають розповідати як треба було робити краще.. В народі є така приказка Щоб ти був такий розумний,як моя жінка завтра.... Добрих 30 років, ледве не кожен день , приймаю ті чи інші рішення.. Як правило , після отриманого результату - бачу що можна було зробити краще( але це не точно ,адже я бачу результат зробленого і ФАНТАЗУЮ як це могло вийти, якби зробив по іншому....) Тому Пів роботи , дурневі не показують... Результат опору наших ЗСУ - вражає в кращу сторону....Переживав що буде гірше. Так само вважаю що тероборону треба було озброїти швидше..і бажано наситити її РПГ...але Нлави і Джавеліни прийшли(масово) пізно, ми не встигли наситити ними навіть бойові частини... Тому Я вважаю що можна було краще..але аплодую зробленому.
По Півдню...-так можемо отримати друге ОРДЛО в більш широких масштабах Але пуйло і без того буде лякати США/Євробу - ядерним ударом... Тому питання розвалу педерації більше цікавить наших західних партнерів..ніж нас... Адже нам треба буде подбати як не тільки адаптувати Крим і Ордло, а й що робити з Кубанью , Воронежом...
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 05 бер, 2022 13:40, всього редагувалось 1 раз.
Diablo1977 написав: так вот запас регулирования для бока 300МВт, составляет для штатной работы 15МВт и 20МВт для аварийной ситуации
Это, мягко говоря, не соответствует действительности. Не разгоняйте фейки. Ваши теоретические выкладки не имеют НИЧЕГО общего с фактическими режимами в которых работают энергоблоки электростанций ОЕС Украины.
Хомякоид написав: Значит будет штурм с северной стороны города, что многие и прогнозировали. Вчера по Гатному бомбанули. Мне непонятно, там же никаких военных обьектов нет. Они что по площадям бомбят ?
«В связи с ограниченным запасом USB-ключей защиты «1С:Предприятия 8» и неясными перспективами их новых поставок с 05.03.2022 цена всех программных продуктов с аппаратной защитой (коробок с ключами USB, со словом «USB» в названии) повышается в 10 раз», — говорится в заявлении на сайте 1С, опубликованном 5 марта.
О новых росс. законах о "фейках" об армии:
— Оценивать этот продукт молниеносного запретительного законотворчества следует в контексте обстоятельств его принятия. Правовой анализ в данном случае не имеет большого смысла, поскольку по сути — это не акт права, а инструмент для политических репрессий.
Неопределенные формулировки новых законов могут коснуться всех, кто публично выражает несогласие с нынешними действиями России на Украине, кто понимает, какие трагические последствия для нашей страны несет начатая «спецоперация». Угроза репрессий вполне реальна. Поэтому всем, кто участвует в публичных антивоенных акциях, размещает в соцсетях антивоенные призывы и т. п., я советую очень серьезно отнестись к нормам, вступающим в силу завтра. В нынешних обстоятельствах не стоит рассчитывать на 54-ю статью Конституции, декларирующую, что закон обратной силы не имеет. ....... очевидно, что это всё будет работать. И ещё как. Об этом нам говорит практика административных дел, которая есть в связи с нынешними протестами. Всё это рассматривается в течение трёх минут. Выписываются сутки-пять-десять. Кто там разбирается? И протоколы практически не возвращаются полицейским. Насколько я знаю, на предыдущем этапе в Санкт-Петербурге вернулось из 3000 протоколов только 2, а мы знаем, что сотрудник полиции не способен даже написать протокол грамотно. Но суды не обращают на это внимания.
Думаю, что и с этими нормами никто не будет обращать внимания на технику. Будут судить, если осудить надо.
Американская компания eBay, занимающаяся онлайн-продажами, приостановила доставку заказов в Россию, передаёт 5 марта ТАСС.
Платежная система PayPal решила приостановить свою работу в РФ, сообщает 5 марта ТАСС.
Оперная звезда Анна Нетребко решила взять паузу и не выступать, сообщает 5 марта РИА Новости со ссылкой на эксклюзивного представителя артистки, основателя продюсерской компании Berin Iglesias Art Максима Берина.
По его словам, заставлять артистов делать политические высказывания, выходить с лозунгами и использовать голос искусства в целях политики категорически неправильно.
Напомним, 1 марта из-за ситуации на Украине Баварская опера прекратила сотрудничество с Анной Нетребко и дирижёром Валерием Гергиевым. Выступления Нетребко в Нью-Йорке отменила Метрополитен-опера. Гергиева уволили с должности главного дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра.
Режим временного ограничения полётов в аэропорты южной и центральной части России продлён до 14 марта, передаёт 5 марта РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Правительство Финляндии готово обсуждать вступление страны в НАТО, поскольку изменилось отношение граждан страны к этому вопросу, заявил президент Суоми Саули Ниинистё в интервью телеканалу Fox News после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.
«Ситуация у нас поменялась как в Финляндии, так и в Швеции. Впервые большинство людей, судя по опросам, выступают за [вступление в НАТО], так что мы открыты к обсуждению этого с парламентом», — цитирует ТАСС Ниинистё.
Режим временного ограничения полётов в аэропорты южной и центральной части России продлён до 14 марта, передаёт 5 марта РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Похоже, надо отказываться от Самсунга, ка собирались от Колы.
Samsung приостановил поставки в Россию, но не из-за санкций
Хомякоид написав: Значит будет штурм с северной стороны города, что многие и прогнозировали. Вчера по Гатному бомбанули. Мне непонятно, там же никаких военных обьектов нет. Они что по площадям бомбят ?