Значит будет штурм с северной стороны города, что многие и прогнозировали. Вчера по Гатному бомбанули. Мне непонятно, там же никаких военных обьектов нет. Они что по площадям бомбят ?
Ирпень это западная сторона въезда в Киев, выезд на Житомир и Варшаву, северная сторона это Оболонь и Троя. Северное наступление развивать неперспективно из за Днепра. Они хотят занять полукольцо от Вышгорода до украинки. В принципе им ЛБ не нужен, они же не знают что там есть элитный пох и патриотка...
ЛАД написав:Но при всех сложностях оборону со стороны Крыма следовало усилить.
Саме найгірше в цьому житті, коли теоретики, після того як подія відбулась, починають розповідати як треба було робити краще.. В народі є така приказка Щоб ти був такий розумний,як моя жінка завтра....
Я написал, по-моему, достаточно очевидные вещи. Так что наши жёны тут не при чём. Единственное оправдание - нехватка средств. И дороги на Энергодар, наверное, можно было заминировать. Нет мин? Все установили на Донбассе?
Результат опору наших ЗСУ - вражає в кращу сторону....Переживав що буде гірше. Так само вважаю що тероборону треба було озброїти швидше..і бажано наситити її РПГ...але Нлави і Джавеліни прийшли(масово) пізно, ми не встигли наситити ними навіть бойові частини... ... аплодую зробленому.
Согласен полностью.
нам треба буде подбати як не тільки адаптувати Крим і Ордло, а й що робити з Кубанью , Воронежом...