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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 227228229230>
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 14:33

_Mykola_
Я как раз именно практик, в чем вы со мной не согласны, почитайте СОУ и новый кодекс по регулированию частоты и мощности
Diablo1977
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 14:38

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:Зображення


Значит будет штурм с северной стороны города, что многие и прогнозировали.
Вчера по Гатному бомбанули. Мне непонятно, там же никаких военных обьектов нет.
Они что по площадям бомбят ?

Російські фашисти бомблять і обстрілюють ракетами лікарні, жилі квартали, адмінбудівлі, школи.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 14:39

  Diablo1977 написав:_Mykola_
Я как раз именно практик, в чем вы со мной не согласны, почитайте СОУ и новый кодекс по регулированию частоты и мощности

электрики. меряйтесь в л.с.
Ну,за справедливость!
AlexMotel
 
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 14:42

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:Зображення


Значит будет штурм с северной стороны города, что многие и прогнозировали.
Вчера по Гатному бомбанули. Мне непонятно, там же никаких военных обьектов нет.
Они что по площадям бомбят ?
Ирпень это западная сторона въезда в Киев, выезд на Житомир и Варшаву, северная сторона это Оболонь и Троя. Северное наступление развивать неперспективно из за Днепра. Они хотят занять полукольцо от Вышгорода до украинки. В принципе им ЛБ не нужен, они же не знают что там есть элитный пох и патриотка...
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 14:47

Тссссс военная тайна послушали и удалили


(Никому не нужно объяснять что это фейк?)
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 05 бер, 2022 14:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 14:48

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Но при всех сложностях оборону со стороны Крыма следовало усилить.
Саме найгірше в цьому житті, коли теоретики, після того як подія відбулась, починають розповідати як треба було робити краще..
В народі є така приказка
Щоб ти був такий розумний,як моя жінка завтра....

Я написал, по-моему, достаточно очевидные вещи. Так что наши жёны тут не при чём. Единственное оправдание - нехватка средств. И дороги на Энергодар, наверное, можно было заминировать. Нет мин? Все установили на Донбассе?

Результат опору наших ЗСУ - вражає в кращу сторону....Переживав що буде гірше.
Так само вважаю що тероборону треба було озброїти швидше..і бажано наситити її РПГ...але Нлави і Джавеліни прийшли(масово) пізно, ми не встигли наситити ними навіть бойові частини...
... аплодую зробленому.

Согласен полностью.

нам треба буде подбати як не тільки адаптувати Крим і Ордло, а й що робити з Кубанью , Воронежом...

Не надо увлекаться. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 15:45

Российский правительственный спецборт Ил-96-300, вылетевший из Петербурга в США утром 5 марта, заберет из Вашингтона высланных дипломатов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила МИД России Мария Захарова.

По ее словам, этот «неопознанный борт» не имеет отношения к попыткам Москвы «войти в контакт с американцами». Этим самолетом, уточнила чиновница, российские дипломаты, которых Штаты объявили персонами нон грата, вернутся домой.

https://www.rosbalt.ru/russia/2022/03/05/1947301.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 15:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Атомной войны еще нет ?
У меня в городке в северной Баварии воют сирены.
Наверно проверяют.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 15:53

  Хомякоид написав:Атомной войны еще нет ?
У меня в городке в северной Баварии воют сирены.
Наверно проверяют.

Ну сам подумай :)
Была бы атомная война, электромагнитным импульсом вырубило бы всю электронику, кто б тебе ответил, а ? :)
pesikot
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