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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 05 бер, 2022 15:58
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vitaliian
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Додано: Суб 05 бер, 2022 16:00
Хомякоид написав:
Атомной войны еще нет ?
У меня в городке в северной Баварии воют сирены..
То вас на обед зовут
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vitaliian
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Додано: Суб 05 бер, 2022 16:01
pesikot написав: Хомякоид написав:
Атомной войны еще нет ?
У меня в городке в северной Баварии воют сирены.
Наверно проверяют.
Ну сам подумай
Была бы атомная война, электромагнитным импульсом вырубило бы всю электронику, кто б тебе ответил, а ?
Ну, при применении тактического оружия могли бы ответить. Но, надеюсь, проверять не придётся.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 05 бер, 2022 16:22, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Додано: Суб 05 бер, 2022 16:11
ЛАД написав:
Это верно. Скачков нагрузки желательно избегать (по крайней мере, уменьшать). Но экономить энергию стоит.
Правда, 13,5 град. в квартире как-то слишком - это в пальто сидеть надо.
Норм. було.
Але зайшов пару разів у військомат (черга в ІФ на 2 години) і тепер непокоюсь -- чи не занадто спекотно у казармах? Бо може ж бути перебір типу -- все віддаємо на фронт (як у Вірменії в 90-х) і якісь "доброзичливці", як у поїздах УЗ..., зроблять +5° відносно мирного житла (25°?? замість 20°?), і я загнусь від спеки на навчанні, не дотягнувши до фронтів...
Беруть людей навіть в окулярах, що не мають досвіду строкової служби. Це вже 4черга? Чи 5-та?
Питав, чи треба взяти намет, чи будемо спати в лісі -- кажуть, що не треба... Але може таки взяти? Раптом знадобиться??
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
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Bobua
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Додано: Суб 05 бер, 2022 16:27
Bobua написав:
....
Питав, чи треба взяти намет, чи будемо спати в лісі -- кажуть, що не треба... Але може таки взяти? Раптом знадобиться??
Смотря в каких войсках. Учтите, может, придётся себе таскать, а там хватит и без этого.
Но, вообще не стоит, лишний груз.
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ЛАД
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