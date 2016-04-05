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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 227228229230
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 15:58

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 16:00

  Хомякоид написав:Атомной войны еще нет ?
У меня в городке в северной Баварии воют сирены..

То вас на обед зовут
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 16:01

  pesikot написав:
  Хомякоид написав:Атомной войны еще нет ?
У меня в городке в северной Баварии воют сирены.
Наверно проверяют.

Ну сам подумай :)
Была бы атомная война, электромагнитным импульсом вырубило бы всю электронику, кто б тебе ответил, а ? :)

Ну, при применении тактического оружия могли бы ответить. Но, надеюсь, проверять не придётся.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 05 бер, 2022 16:22, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 16:11

  ЛАД написав:
  Hennady написав:
  Bobua написав:Роблю що можу...
У березні +13.5° вдома (середнє за 3 виміри на добу). =257Вт/м². Нічна електрика (хтось із влади казав "не економнте, у нас її багато...", але то було до втрати АЕС... :()

Не відключайте електричні прибори в зазначений час. Це дезінформація

Это верно. Скачков нагрузки желательно избегать (по крайней мере, уменьшать). Но экономить энергию стоит.
Правда, 13,5 град. в квартире как-то слишком - это в пальто сидеть надо.


Норм. було.

Але зайшов пару разів у військомат (черга в ІФ на 2 години) і тепер непокоюсь -- чи не занадто спекотно у казармах? Бо може ж бути перебір типу -- все віддаємо на фронт (як у Вірменії в 90-х) і якісь "доброзичливці", як у поїздах УЗ..., зроблять +5° відносно мирного житла (25°?? замість 20°?), і я загнусь від спеки на навчанні, не дотягнувши до фронтів...
Беруть людей навіть в окулярах, що не мають досвіду строкової служби. Це вже 4черга? Чи 5-та? :)

Питав, чи треба взяти намет, чи будемо спати в лісі -- кажуть, що не треба... Але може таки взяти? Раптом знадобиться??
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 16:27

  Bobua написав:....
Питав, чи треба взяти намет, чи будемо спати в лісі -- кажуть, що не треба... Але може таки взяти? Раптом знадобиться??

Смотря в каких войсках. Учтите, может, придётся себе таскать, а там хватит и без этого.
Но, вообще не стоит, лишний груз.
ЛАД
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