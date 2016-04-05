Это верно. Скачков нагрузки желательно избегать (по крайней мере, уменьшать). Но экономить энергию стоит. Правда, 13,5 град. в квартире как-то слишком - это в пальто сидеть надо.
Норм. було.
Але зайшов пару разів у військомат (черга в ІФ на 2 години) і тепер непокоюсь -- чи не занадто спекотно у казармах? Бо може ж бути перебір типу -- все віддаємо на фронт (як у Вірменії в 90-х) і якісь "доброзичливці", як у поїздах УЗ..., зроблять +5° відносно мирного житла (25°?? замість 20°?), і я загнусь від спеки на навчанні, не дотягнувши до фронтів... Беруть людей навіть в окулярах, що не мають досвіду строкової служби. Це вже 4черга? Чи 5-та?
Питав, чи треба взяти намет, чи будемо спати в лісі -- кажуть, що не треба... Але може таки взяти? Раптом знадобиться??
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
Принятие Украины в НАТО позволит поддерживать ее в случае военного конфликта, и тогда они «полезут в Крым». Об этом, как передает РИА «Новости», заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний. ........... Он также напомнил, что никто не признает Крым российским. «Они проводят военные операции на Донбассе. Так же полезут и в Крым. И тогда мы должны будем воевать со всем НАТО. Со всей организацией НАТО. А это что такое? Последствия понятны или нет? Думаю, что для всех понятны», — сказал Путин.
Принявшие санкции против Белоруссии и России страны потом «сами придут, будут извиняться и просить о сотрудничестве». Так считает белорусский лидер Александр Лукашенко, его речь публикует пресс-служба Telegram-канал «Пул Первого».
«Вы ж видите эти безумные санкции в Европе против России, и нас туда за компанию. Чтобы Россия не обошла санкции через Беларусь. Ну что тут скажешь? Кошки отдыхают», — заявил Лукашенко. «Потерпим. Год потерпим, а дальше увидите — они к нам придут, будут извиняться и просить, чтобы мы с ними сотрудничали», — добавил президент Белоруссии.
Згоден. ЮристКостя, я давно не погоджувався з Будівельником, але в вашому спорі він в рази ближче до істини. Те, що пропонуєте ви, то радянська армія зразка літо 41-го. В прикордонних котлах залишилась би вся армія.
Оно-то, вроде, и так. Но. В результате имеем достаточно тяжёлую ситуацию на юге + Энергодар. Тактика партизанских налётов хороша, но приводит к потерям территории. И, как следствие к потере Энергодара. Так что вопросы к нашей подготовке в этом плане есть. В частности, почему не усилили оборону Энергодара, хотя бы не заминировали дороги. Могу оправдать это только нехваткой сил и средств (в мирное время). Но при всех сложностях оборону со стороны Крыма следовало усилить. Сейчас не времена Наполеона, когда можно было отступать до Москвы и даже сдать её, ничем особо не рискуя.
Надо готовиться стоять до конца. От кого зависит в своих городах (правобережной Украины) - убеждайте местные администрации проводить занятия по работе с Инлав, Джавелин. Мы их навезем. Каждый день заходят караваны через западную границу. Мы можем потерять города левого берега. Но остальная часть Украины должна уметь их ибашить. А учиться городскому бою надо уже сейчас.
Всё верно. Но сдавать левобережье нельзя. Слишком много рисков последующего развития событий. Может получиться повторение истории с ОРДЛО, хотя, конечно, вероятность ниже.
Проросійський ютубер повідомляє, що ЗСУ з тяжким озброєнням появилося в Південноукраїнську, тому ЗС РФ повернули до Одеси (кислий виноград лисиці), точніше до її блокування та наступного оточення.