RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 228229230231>
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 15:58

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11217
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1909 раз.
Подякували: 2737 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 16:00

  Хомякоид написав:Атомной войны еще нет ?
У меня в городке в северной Баварии воют сирены..

То вас на обед зовут
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11217
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1909 раз.
Подякували: 2737 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 16:01

  pesikot написав:
  Хомякоид написав:Атомной войны еще нет ?
У меня в городке в северной Баварии воют сирены.
Наверно проверяют.

Ну сам подумай :)
Была бы атомная война, электромагнитным импульсом вырубило бы всю электронику, кто б тебе ответил, а ? :)

Ну, при применении тактического оружия могли бы ответить. Но, надеюсь, проверять не придётся.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 05 бер, 2022 16:22, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21607
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 16:11

  ЛАД написав:
  Hennady написав:
  Bobua написав:Роблю що можу...
У березні +13.5° вдома (середнє за 3 виміри на добу). =257Вт/м². Нічна електрика (хтось із влади казав "не економнте, у нас її багато...", але то було до втрати АЕС... :()

Не відключайте електричні прибори в зазначений час. Це дезінформація

Это верно. Скачков нагрузки желательно избегать (по крайней мере, уменьшать). Но экономить энергию стоит.
Правда, 13,5 град. в квартире как-то слишком - это в пальто сидеть надо.


Норм. було.

Але зайшов пару разів у військомат (черга в ІФ на 2 години) і тепер непокоюсь -- чи не занадто спекотно у казармах? Бо може ж бути перебір типу -- все віддаємо на фронт (як у Вірменії в 90-х) і якісь "доброзичливці", як у поїздах УЗ..., зроблять +5° відносно мирного житла (25°?? замість 20°?), і я загнусь від спеки на навчанні, не дотягнувши до фронтів...
Беруть людей навіть в окулярах, що не мають досвіду строкової служби. Це вже 4черга? Чи 5-та? :)

Питав, чи треба взяти намет, чи будемо спати в лісі -- кажуть, що не треба... Але може таки взяти? Раптом знадобиться??
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
Bobua
 
Повідомлень: 1039
З нами з: 24.08.10
Подякував: 92 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 16:27

  Bobua написав:....
Питав, чи треба взяти намет, чи будемо спати в лісі -- кажуть, що не треба... Але може таки взяти? Раптом знадобиться??

Смотря в каких войсках. Учтите, может, придётся на себе таскать, а там хватит и без этого.
Но, вообще не стоит, лишний груз.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 05 бер, 2022 16:42, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21607
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 16:42

Читаешь и удивляешься.
Принятие Украины в НАТО позволит поддерживать ее в случае военного конфликта, и тогда они «полезут в Крым». Об этом, как передает РИА «Новости», заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
...........
Он также напомнил, что никто не признает Крым российским. «Они проводят военные операции на Донбассе. Так же полезут и в Крым. И тогда мы должны будем воевать со всем НАТО. Со всей организацией НАТО. А это что такое? Последствия понятны или нет? Думаю, что для всех понятны», — сказал Путин.

https://www.rosbalt.ru/russia/2022/03/05/1947325.html
И Лука туда же:
Принявшие санкции против Белоруссии и России страны потом «сами придут, будут извиняться и просить о сотрудничестве». Так считает белорусский лидер Александр Лукашенко, его речь публикует пресс-служба Telegram-канал «Пул Первого».

«Вы ж видите эти безумные санкции в Европе против России, и нас туда за компанию. Чтобы Россия не обошла санкции через Беларусь. Ну что тут скажешь? Кошки отдыхают», — заявил Лукашенко. «Потерпим. Год потерпим, а дальше увидите — они к нам придут, будут извиняться и просить, чтобы мы с ними сотрудничали», — добавил президент Белоруссии.

https://www.rosbalt.ru/world/2022/03/05/1947323.html
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21607
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 16:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

як зараз в Бучі хто знає?
Nemk
 
Повідомлень: 4
З нами з: 05.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 17:03

  ЛАД написав:
  Hotab написав:
  Frant написав:Зараз він все робить правильно

Згоден.
ЮристКостя, я давно не погоджувався з Будівельником, але в вашому спорі він в рази ближче до істини. Те, що пропонуєте ви, то радянська армія зразка літо 41-го. В прикордонних котлах залишилась би вся армія.

Оно-то, вроде, и так. Но.
В результате имеем достаточно тяжёлую ситуацию на юге + Энергодар.
Тактика партизанских налётов хороша, но приводит к потерям территории. И, как следствие к потере Энергодара. Так что вопросы к нашей подготовке в этом плане есть.
В частности, почему не усилили оборону Энергодара, хотя бы не заминировали дороги.
Могу оправдать это только нехваткой сил и средств (в мирное время). Но при всех сложностях оборону со стороны Крыма следовало усилить.
Сейчас не времена Наполеона, когда можно было отступать до Москвы и даже сдать её, ничем особо не рискуя.

Надо готовиться стоять до конца. От кого зависит в своих городах (правобережной Украины) - убеждайте местные администрации проводить занятия по работе с Инлав, Джавелин. Мы их навезем. Каждый день заходят караваны через западную границу.
Мы можем потерять города левого берега. Но остальная часть Украины должна уметь их ибашить. А учиться городскому бою надо уже сейчас.

Всё верно. Но сдавать левобережье нельзя. Слишком много рисков последующего развития событий. Может получиться повторение истории с ОРДЛО, хотя, конечно, вероятность ниже.

Проросійський ютубер повідомляє, що ЗСУ з тяжким озброєнням появилося в Південноукраїнську, тому ЗС РФ повернули до Одеси (кислий виноград лисиці), точніше до її блокування та наступного оточення.

З десантом з моря якась "Сантабарбара".
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28681
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1401 раз.
Подякували: 2489 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 17:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И тогда мы должны будем воевать со всем НАТО.
Воевать или может будет спецоперации по защите чего-то там? :D
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4348
З нами з: 08.03.18
Подякував: 480 раз.
Подякували: 811 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 17:29

  Howl написав:
  ЛАД написав:И тогда мы должны будем воевать со всем НАТО.
Воевать или может будет спецоперации по защите чего-то там? :D

Вопрос не ко мне.
И вообще, Вы так процитировали, как будто это мои слова. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21607
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 228229230231>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alexop, flyman, titanik, ЛАД і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 90676
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 444384
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2323
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (373)
05.03.2022 17:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.