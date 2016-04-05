flyman написав:.......... За те що Україна має мати позаблоковий статус (як було до того в Конституції), а не те що вписав в Конституцію Порошенко (думаючи, що його виберуть вдруге), тут підтирають пости.
В НАТО мы опоздали, надо было вместе с прибалтами, но тогда мы были против. А Порошенке не надо было записывать в Конституцию, а тихо работать в этом направлении. А тогда слишком много кукарекали, а сделали реально... Разве что безвиз.
flyman написав:.......... За те що Україна має мати позаблоковий статус (як було до того в Конституції), а не те що вписав в Конституцію Порошенко (думаючи, що його виберуть вдруге), тут підтирають пости.
В НАТО мы опоздали, надо было вместе с прибалтами, но тогда мы были против. А Порошенке не надо было записывать в Конституцию, а тихо работать в этом направлении. А тогда слишком много кукарекали, а сделали реально... Разве что безвиз.
flyman написав:.......... За те що Україна має мати позаблоковий статус (як було до того в Конституції), а не те що вписав в Конституцію Порошенко (думаючи, що його виберуть вдруге), тут підтирають пости.
В НАТО мы опоздали, надо было вместе с прибалтами, но тогда мы были против. А Порошенке не надо было записывать в Конституцию, а тихо работать в этом направлении. А тогда слишком много кукарекали, а сделали реально... Разве что безвиз.
Дорога ложка к обеду.
Всё верно. А когда нет ложки, не надо кричать об обеде.
P.s. Тихо стало на форуме. Или все уже на далёком западе? Хоть бы бравого солдата Швейка разблокировали. Пусть бы поговорил.
flyman написав:За те що Україна має мати позаблоковий статус (як було до того в Конституції), а не те що вписав в Конституцію Порошенко (думаючи, що його виберуть вдруге), тут підтирають пости.
Внеблоковый статус -- это путь вникуда. Болото. Однозначно нам лучше быть с Европой. Из этого автоматически вытекает необходимость вступления в НАТО, потому что с 2014 года было понятно, что рашка с психопатом Путиным что-то такое учудит. А Порошенко, конечно, да, недоработал... А ведь говорили, какой он молодец в плане дипломатии, а надо было еще лучше стараться...
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flyman написав:За те що Україна має мати позаблоковий статус (як було до того в Конституції), а не те що вписав в Конституцію Порошенко (думаючи, що його виберуть вдруге), тут підтирають пости.
Внеблоковый статус -- это путь вникуда. Болото. Однозначно нам лучше быть с Европой. Из этого автоматически вытекает необходимость вступления в НАТО, потому что с 2014 года было понятно, что рашка с психопатом Путиным что-то такое учудит. А Порошенко, конечно, да, недоработал... А ведь говорили, какой он молодец в плане дипломатии, а надо было еще лучше стараться...
Кстати говоря, мы сейчас очень настойчиво добиваемся закрытого неба. Не уверен, что это очень хорошо, хотя, понятно, нам это нужно. Большие риски столкновения НАТО-Россия. Может действительно дойти до ядерного конфликта. Мы в этом случае будем первыми пострадавшими (если тактическими).