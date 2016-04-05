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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 229230231232233234>
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 17:32

  ЛАД написав:
  Howl написав:
  ЛАД написав:И тогда мы должны будем воевать со всем НАТО.
Воевать или может будет спецоперации по защите чего-то там? :D

Вопрос не ко мне.
И вообще, Вы так процитировали, как будто это мои слова. :)

За те що Україна має мати позаблоковий статус (як було до того в Конституції), а не те що вписав в Конституцію Порошенко (думаючи, що його виберуть вдруге), тут підтирають пости.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 17:41

  flyman написав:..........
За те що Україна має мати позаблоковий статус (як було до того в Конституції), а не те що вписав в Конституцію Порошенко (думаючи, що його виберуть вдруге), тут підтирають пости.

В НАТО мы опоздали, надо было вместе с прибалтами, но тогда мы были против.
А Порошенке не надо было записывать в Конституцию, а тихо работать в этом направлении. А тогда слишком много кукарекали, а сделали реально... Разве что безвиз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 17:42

  ЛАД написав:
  flyman написав:..........
За те що Україна має мати позаблоковий статус (як було до того в Конституції), а не те що вписав в Конституцію Порошенко (думаючи, що його виберуть вдруге), тут підтирають пости.

В НАТО мы опоздали, надо было вместе с прибалтами, но тогда мы были против.
А Порошенке не надо было записывать в Конституцию, а тихо работать в этом направлении. А тогда слишком много кукарекали, а сделали реально... Разве что безвиз.

Дорога ложка к обеду.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 17:48

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:..........
За те що Україна має мати позаблоковий статус (як було до того в Конституції), а не те що вписав в Конституцію Порошенко (думаючи, що його виберуть вдруге), тут підтирають пости.

В НАТО мы опоздали, надо было вместе с прибалтами, но тогда мы были против.
А Порошенке не надо было записывать в Конституцию, а тихо работать в этом направлении. А тогда слишком много кукарекали, а сделали реально... Разве что безвиз.

Дорога ложка к обеду.

Всё верно.
А когда нет ложки, не надо кричать об обеде.

P.s. Тихо стало на форуме.
Или все уже на далёком западе?
Хоть бы бравого солдата Швейка разблокировали. Пусть бы поговорил.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 17:54

  ЛАД написав:
P.s. Тихо стало на форуме.
Или все уже на далёком западе?


Уже привыкаеться война.
На расии сегодня идут забастовки, но Youtube отключен, связь с козломордыми пропала.
На фронте затишье.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 17:58

  Хомякоид написав: На фронте затишье.

Затишье ? Оч-чень сильно сомневаюсь
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 18:02

  flyman написав:За те що Україна має мати позаблоковий статус (як було до того в Конституції), а не те що вписав в Конституцію Порошенко (думаючи, що його виберуть вдруге), тут підтирають пости.


Внеблоковый статус -- это путь вникуда. Болото. Однозначно нам лучше быть с Европой. Из этого автоматически вытекает необходимость вступления в НАТО, потому что с 2014 года было понятно, что рашка с психопатом Путиным что-то такое учудит. А Порошенко, конечно, да, недоработал... А ведь говорили, какой он молодец в плане дипломатии, а надо было еще лучше стараться...
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titanik
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 18:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Неужели санкции начали действовать https://t.me/operativnoZSU/11272
alexop
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 18:09

  titanik написав:
  flyman написав:За те що Україна має мати позаблоковий статус (як було до того в Конституції), а не те що вписав в Конституцію Порошенко (думаючи, що його виберуть вдруге), тут підтирають пости.


Внеблоковый статус -- это путь вникуда. Болото. Однозначно нам лучше быть с Европой. Из этого автоматически вытекает необходимость вступления в НАТО, потому что с 2014 года было понятно, что рашка с психопатом Путиным что-то такое учудит. А Порошенко, конечно, да, недоработал... А ведь говорили, какой он молодец в плане дипломатии, а надо было еще лучше стараться...

Австрія, Швейцарія, Фінляндія, Швеція... ну-ну, внікуда.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 18:11

Кстати говоря, мы сейчас очень настойчиво добиваемся закрытого неба. Не уверен, что это очень хорошо, хотя, понятно, нам это нужно. Большие риски столкновения НАТО-Россия. Может действительно дойти до ядерного конфликта. Мы в этом случае будем первыми пострадавшими (если тактическими).
ЛАД
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