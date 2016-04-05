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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 230231232233234>
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 18:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хомякоид написав:Атомной войны еще нет ?
У меня в городке в северной Баварии воют сирены.
Наверно проверяют.
Поверьте, если что, вы это заметите
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 18:11

flyman эти страны, кроме Финляндии, не граничат с рашкой. А Финляндия уже собирается в НАТО
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titanik
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 18:14

майор Красноярцев

СБУ: В плен взят российский пилот, который воевал в Сирии и встречался с Асадом

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/5/7328539/
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 18:14

  flyman написав:
  titanik написав:.........
Внеблоковый статус -- это путь вникуда. Болото. Однозначно нам лучше быть с Европой. Из этого автоматически вытекает необходимость вступления в НАТО, потому что с 2014 года было понятно, что рашка с психопатом Путиным что-то такое учудит. А Порошенко, конечно, да, недоработал... А ведь говорили, какой он молодец в плане дипломатии, а надо было еще лучше стараться...

Австрія, Швейцарія, Фінляндія, Швеція... ну-ну, внікуда.

Последние 2 уже подумывают. Первые - география позволяет выёживаться. Нам для внеблоковости нужны настолько железные гарантии, что даже не могу себе представить, кто их может дать, кроме господа бога (в которого я лично не верю).
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 05 бер, 2022 18:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 18:14

  ЛАД написав:Кстати говоря, мы сейчас очень настойчиво добиваемся закрытого неба. Не уверен, что это очень хорошо, хотя, понятно, нам это нужно. Большие риски столкновения НАТО-Россия. Может действительно дойти до ядерного конфликта. Мы в этом случае будем первыми пострадавшими (если тактическими).


Если НАТО закроет наше небо, Путину придётся отступить
Это было бы отлично
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titanik
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 18:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Украинская ПВО сбила российский штурмовик в окрестностях Чернигова. Пилот задержан
Сегодня в окрестностях Чернигова специалисты ПВО сбили еще один вражеский штурмовик

Задержанный под Черниговом российский пилот – один из "асов" Путина, бомбил Сирию – СБУ
Задержанный на окраинах Чернигова пилот сбитого российского штурмовика майор Красноярцев – один из "асов" Путина, который за свои зверства в Сирии был удостоен аудиенции с диктатором Башаром Асадом

Для нього бомбити цивільні міста – не нова справа. Як пояснює сам злочинець, він не думає про такі поняття як “житлові будинки і квартали”: “Є просто цілі з координатами...”
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 18:17

  titanik написав:
  ЛАД написав:Кстати говоря, мы сейчас очень настойчиво добиваемся закрытого неба. Не уверен, что это очень хорошо, хотя, понятно, нам это нужно. Большие риски столкновения НАТО-Россия. Может действительно дойти до ядерного конфликта. Мы в этом случае будем первыми пострадавшими (если тактическими).


Если НАТО закроет наше небо, Путину придётся отступить
Это было бы отлично

Бабка надвое сказала.
Я был практически уверен, что он не начнет войну с Украиной, но, похоже, у него крыша совсем уехала.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 18:20

  pesikot написав:Украинская ПВО сбила российский штурмовик в окрестностях Чернигова. Пилот задержан
Сегодня в окрестностях Чернигова специалисты ПВО сбили еще один вражеский штурмовик

Задержанный под Черниговом российский пилот – один из "асов" Путина, бомбил Сирию – СБУ
Задержанный на окраинах Чернигова пилот сбитого российского штурмовика майор Красноярцев – один из "асов" Путина, который за свои зверства в Сирии был удостоен аудиенции с диктатором Башаром Асадом

Для нього бомбити цивільні міста – не нова справа. Як пояснює сам злочинець, він не думає про такі поняття як “житлові будинки і квартали”: “Є просто цілі з координатами...”

Это, кстати, большое преимущество артиллеристов и, тем более, лётчиков (особенно, на современных самолётах) - не видят, кого убивают, моральные тормоза не срабатывают.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 18:23

  flyman написав:
  titanik написав:
  flyman написав:За те що Україна має мати позаблоковий статус (як було до того в Конституції), а не те що вписав в Конституцію Порошенко (думаючи, що його виберуть вдруге), тут підтирають пости.


Внеблоковый статус -- это путь вникуда. Болото. Однозначно нам лучше быть с Европой. Из этого автоматически вытекает необходимость вступления в НАТО, потому что с 2014 года было понятно, что рашка с психопатом Путиным что-то такое учудит. А Порошенко, конечно, да, недоработал... А ведь говорили, какой он молодец в плане дипломатии, а надо было еще лучше стараться...

Австрія, Швейцарія, Фінляндія, Швеція... ну-ну, внікуда.

Финляндия уже дозрела в НАТО, остальные не имеют границ с РФ. (Швейцария и Австрия так вообще внутри НАТО, им как бы нет смысла даже членские взносы платить)
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 18:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

кто то спрашивал за наших олигархов, вот ответ от них поступил.
Ахметов, Пінчук і Тігіпко вважають Росію агресором, а Путіна злочинцем, розірвали відносини з РФ і допомагають армії – ЗМІ

https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2022/03/5/683321/
alexop
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