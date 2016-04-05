titanik написав:......... Внеблоковый статус -- это путь вникуда. Болото. Однозначно нам лучше быть с Европой. Из этого автоматически вытекает необходимость вступления в НАТО, потому что с 2014 года было понятно, что рашка с психопатом Путиным что-то такое учудит. А Порошенко, конечно, да, недоработал... А ведь говорили, какой он молодец в плане дипломатии, а надо было еще лучше стараться...
Последние 2 уже подумывают. Первые - география позволяет выёживаться. Нам для внеблоковости нужны настолько железные гарантии, что даже не могу себе представить, кто их может дать, кроме господа бога (в которого я лично не верю).
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 05 бер, 2022 18:27, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Кстати говоря, мы сейчас очень настойчиво добиваемся закрытого неба. Не уверен, что это очень хорошо, хотя, понятно, нам это нужно. Большие риски столкновения НАТО-Россия. Может действительно дойти до ядерного конфликта. Мы в этом случае будем первыми пострадавшими (если тактическими).
Если НАТО закроет наше небо, Путину придётся отступить Это было бы отлично
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ЛАД написав:Кстати говоря, мы сейчас очень настойчиво добиваемся закрытого неба. Не уверен, что это очень хорошо, хотя, понятно, нам это нужно. Большие риски столкновения НАТО-Россия. Может действительно дойти до ядерного конфликта. Мы в этом случае будем первыми пострадавшими (если тактическими).
Если НАТО закроет наше небо, Путину придётся отступить Это было бы отлично
Бабка надвое сказала. Я был практически уверен, что он не начнет войну с Украиной, но, похоже, у него крыша совсем уехала.
flyman написав:За те що Україна має мати позаблоковий статус (як було до того в Конституції), а не те що вписав в Конституцію Порошенко (думаючи, що його виберуть вдруге), тут підтирають пости.
Внеблоковый статус -- это путь вникуда. Болото. Однозначно нам лучше быть с Европой. Из этого автоматически вытекает необходимость вступления в НАТО, потому что с 2014 года было понятно, что рашка с психопатом Путиным что-то такое учудит. А Порошенко, конечно, да, недоработал... А ведь говорили, какой он молодец в плане дипломатии, а надо было еще лучше стараться...