titanik написав:......... Внеблоковый статус -- это путь вникуда. Болото. Однозначно нам лучше быть с Европой. Из этого автоматически вытекает необходимость вступления в НАТО, потому что с 2014 года было понятно, что рашка с психопатом Путиным что-то такое учудит. А Порошенко, конечно, да, недоработал... А ведь говорили, какой он молодец в плане дипломатии, а надо было еще лучше стараться...
Последние 2 уже подумывают. Первые - география позволяет выёживаться. Нам для внеблоковости нужны настолько железные гарантии, что даже не могу себе представить, кто их может дать, кроме господа бога (в которого я лично не верю).
titanik написав: Внеблоковый статус -- это путь вникуда. Болото. Однозначно нам лучше быть с Европой. Из этого автоматически вытекает необходимость вступления в НАТО, потому что с 2014 года было понятно, что рашка с психопатом Путиным что-то такое учудит. А Порошенко, конечно, да, недоработал... А ведь говорили, какой он молодец в плане дипломатии, а надо было еще лучше стараться...
Вчера когда Чернигов бомбила вражеская авиация, то из динамика мобилки раздавались какие то громкие звуки, разговоры . Даже не фоновые шумы, а как будто бы аналоговое радио крутят и там разные радиостанции.
ЛАД написав:Кстати говоря, мы сейчас очень настойчиво добиваемся закрытого неба. Не уверен, что это очень хорошо, хотя, понятно, нам это нужно. Большие риски столкновения НАТО-Россия. Может действительно дойти до ядерного конфликта. Мы в этом случае будем первыми пострадавшими (если тактическими).
Хотя бы ПВО дали нормальное. А то Харьков утюжат абсолютно безнаказанно.