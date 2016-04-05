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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 231232233234>
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 18:32

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  titanik написав:.........
Внеблоковый статус -- это путь вникуда. Болото. Однозначно нам лучше быть с Европой. Из этого автоматически вытекает необходимость вступления в НАТО, потому что с 2014 года было понятно, что рашка с психопатом Путиным что-то такое учудит. А Порошенко, конечно, да, недоработал... А ведь говорили, какой он молодец в плане дипломатии, а надо было еще лучше стараться...

Австрія, Швейцарія, Фінляндія, Швеція... ну-ну, внікуда.

Последние 2 уже подумывают. Первые - география позволяет выёживаться. Нам для внеблоковости нужны настолько железные гарантии, что даже не могу себе представить, кто их может дать, кроме господа бога (в которого я лично не верю).

Гарантія одна: хочеш мира - готуйся до війни.
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 18:34

  juristkostya написав:
  flyman написав:
  titanik написав:
Внеблоковый статус -- это путь вникуда. Болото. Однозначно нам лучше быть с Европой. Из этого автоматически вытекает необходимость вступления в НАТО, потому что с 2014 года было понятно, что рашка с психопатом Путиным что-то такое учудит. А Порошенко, конечно, да, недоработал... А ведь говорили, какой он молодец в плане дипломатии, а надо было еще лучше стараться...

Австрія, Швейцарія, Фінляндія, Швеція... ну-ну, внікуда.

Финляндия уже дозрела в НАТО, остальные не имеют границ с РФ. (Швейцария и Австрия так вообще внутри НАТО, им как бы нет смысла даже членские взносы платить)

Люди, ну вчіть історію.
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 18:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вчера когда Чернигов бомбила вражеская авиация, то из динамика мобилки раздавались какие то громкие звуки, разговоры . Даже не фоновые шумы, а как будто бы аналоговое радио крутят и там разные радиостанции.
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 18:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

edvardd написав:В Херсоне митингующие забрали БТР у оккупантов и ездят по городу с Украинским флагом !

Украинцы - мы не победимы !!!
Не забрали, лише під час руху вибралися на нього з прапором України
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 18:54

  flyman написав:Люди, ну вчіть історію.

Я как раз ее знаю.
Австрия с Финляндией внеблоковые совсем не по своей воле. Швеция со Швейцарией тоже имеет свои очень специфические причины.
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 19:05

  pesikot написав:
  Хомякоид написав: На фронте затишье.

Затишье ? Оч-чень сильно сомневаюсь

Бои идут вокруг Ирпеня, то там то сям прилетает снаряд.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 19:09

  Nemk написав:як зараз в Бучі хто знає?

В Ирпене несколько часов нет света про бучу тут
https://t.me/c/1149112753/5942
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 19:10

  juristkostya написав:
  flyman написав:Люди, ну вчіть історію.

Я как раз ее знаю.
Австрия с Финляндией внеблоковые совсем не по своей воле. Швеция со Швейцарией тоже имеет свои очень специфические причины.

Так отож.
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 19:18

  flyman написав:
  juristkostya написав:
  flyman написав:Люди, ну вчіть історію.

Я как раз ее знаю.
Австрия с Финляндией внеблоковые совсем не по своей воле. Швеция со Швейцарией тоже имеет свои очень специфические причины.

Так отож.
что "отож"? Их пример для нашей ситуации не подходит. Если вы претендуете на "знание истории", это должно быть очевидно.
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 19:20

  ЛАД написав:Кстати говоря, мы сейчас очень настойчиво добиваемся закрытого неба. Не уверен, что это очень хорошо, хотя, понятно, нам это нужно. Большие риски столкновения НАТО-Россия. Может действительно дойти до ядерного конфликта. Мы в этом случае будем первыми пострадавшими (если тактическими).

Хотя бы ПВО дали нормальное. А то Харьков утюжат абсолютно безнаказанно.
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