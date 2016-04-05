В Нижнекамске рабочие завода «Гемонт» устроили стихийную забастовку из-за того, что им не выплатили часть зарплаты в результате резкого обвала рубля.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
А что тут комментировать ? Говорящая голова, озвучивающая заказанную картинку, с претензией на объективность, но преувеличивая достижения, уменьшая (даже умалчивая) неудачи. + стандартный шлак, про нациков, радующих жителей, и т.п.