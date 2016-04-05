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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 232233234235236>
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 19:20

  vitaliian написав:
  Nemk написав:як зараз в Бучі хто знає?

В Ирпене несколько часов нет света про бучу тут
https://t.me/c/1149112753/5942

Только для членов чата. Анфоченетли.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 20:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Шановні колеги. Прокоментуйте будьласка. https://www.youtube.com/watch?v=-Imk-mXN4tI
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 20:05

В Нижнекамске рабочие завода «Гемонт» устроили стихийную забастовку из-за того, что им не выплатили часть зарплаты в результате резкого обвала рубля.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 20:06

Как Мариуполь держиться, не укладываеться в голове.
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Если бы не Азав думаю уже бы здали.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 20:19

  ihorsic написав:Шановні колеги. Прокоментуйте будьласка. https://www.youtube.com/watch?v=-Imk-mXN4tI

А что тут комментировать ? Говорящая голова, озвучивающая заказанную картинку, с претензией на объективность, но преувеличивая достижения, уменьшая (даже умалчивая) неудачи. + стандартный шлак, про нациков, радующих жителей, и т.п.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 20:20

Хомякоид вы, как и правительство\азов забываете о жителях этого самого Мариуполя. Думаете им в кайф жить в такой осаде?
SeTM
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 20:21

  ihorsic написав:Шановні колеги. Прокоментуйте будьласка. https://www.youtube.com/watch?v=-Imk-mXN4tI

мне кажется это пророссийский говномёт.
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 20:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Говорят о переговорах в Стамбуле. Кто что думает?
otg
 
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только что закончился стрим Латыниной.. был аваков, сказал что есть убитые белопупсы, и час-полтора назад взорвана дамба/плотина возле Харькова - https://youtu.be/upqvTuvRWVs?t=4440
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  ihorsic написав:Шановні колеги. Прокоментуйте будьласка. https://www.youtube.com/watch?v=-Imk-mXN4tI

Професійний агітаційний продукт мордора з потужною групою дописувачів "звичайних мирних" гомадян 8)
ТИХИЙ
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