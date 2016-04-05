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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 232233234235
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 20:30

  Хомякоид написав:Как Мариуполь держиться, не укладываеться в голове.
Полностью окруженный, без электричества, воды.
Если бы не Азав думаю уже бы здали.

только вышло интервью с мэром, это прямой геноцид,слов нет....
Ну,за справедливость!
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 20:30

  ihorsic написав:Шановні колеги. Прокоментуйте будьласка. https://www.youtube.com/watch?v=-Imk-mXN4tI


  flyman написав:Проросійський ютубер повідомляє, що ЗСУ з тяжким озброєнням появилося в Південноукраїнську, тому ЗС РФ повернули до Одеси (кислий виноград лисиці), точніше до її блокування та наступного оточення.

З десантом з моря якась "Сантабарбара".
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 20:37

  Хомякоид написав:Как Мариуполь держиться, не укладываеться в голове.
Полностью окруженный, без электричества, воды.
Если бы не Азав думаю уже бы здали.

Громадяны, немецкие Украинцы -- Дело есть до вас!
В эту пятницу, в Баварии была заявлена акция: Бавария помогает Украине.
Сбор гуманитарной помощи для мирного населения Украины, пострадавшего от российской агрессии.
Акция была расчитана на один день...
Но, баварцы откликнулись очень здорово -- за первый день 2 230 000 евриков насыпали!
...даже дети, из своих карманных денег, присоединились...
Поэтому, Акцию продлили до утра понедельника.
Подключайтесь!
Подробности тут:
https://www.antenne.de/programm/aktione ... spendentag
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