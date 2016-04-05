только вышло интервью с мэром, это прямой геноцид,слов нет....
|
|
|
Додано: Суб 05 бер, 2022 20:30
только вышло интервью с мэром, это прямой геноцид,слов нет....
Ну,за справедливость!
Додано: Суб 05 бер, 2022 20:30
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 05 бер, 2022 20:37
Громадяны, немецкие Украинцы -- Дело есть до вас!
В эту пятницу, в Баварии была заявлена акция: Бавария помогает Украине.
Сбор гуманитарной помощи для мирного населения Украины, пострадавшего от российской агрессии.
Акция была расчитана на один день...
Но, баварцы откликнулись очень здорово -- за первый день 2 230 000 евриков насыпали!
...даже дети, из своих карманных денег, присоединились...
Поэтому, Акцию продлили до утра понедельника.
Подключайтесь!
Подробности тут:
|