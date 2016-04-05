flyman написав:Проросійський ютубер повідомляє, що ЗСУ з тяжким озброєнням появилося в Південноукраїнську, тому ЗС РФ повернули до Одеси (кислий виноград лисиці), точніше до її блокування та наступного оточення.
Хомякоид написав:Как Мариуполь держиться, не укладываеться в голове. Полностью окруженный, без электричества, воды. Если бы не Азав думаю уже бы здали.
Громадяны, немецкие Украинцы -- Дело есть до вас! В эту пятницу, в Баварии была заявлена акция: Бавария помогает Украине. Сбор гуманитарной помощи для мирного населения Украины, пострадавшего от российской агрессии. Акция была расчитана на один день... Но, баварцы откликнулись очень здорово -- за первый день 2 230 000 евриков насыпали! ...даже дети, из своих карманных денег, присоединились... Поэтому, Акцию продлили до утра понедельника. Подключайтесь! Подробности тут: https://www.antenne.de/programm/aktione ... spendentag
Hennady написав:На экстренной встрече НАТО в Брюсселе 4 марта ставился вопрос о создании над Украиной бесполетной зоны, однако согласия на этот шаг среди союзников нет. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Об этом упоминали. Но союзники согласились с тем, что нам не нужно, чтобы самолеты НАТО находились в украинском воздушном пространстве или чтобы войска НАТО заходили на территорию Украины", - сказал он. На уточняющие вопросы украинских журналистов, может ли Альянс пересмотреть позицию, генсек НАТО намекнул, что такое решение невозможно. НАТО не соглашается обеспечить бесполетную зону над Украиной Конечно, это и так было понятно, но еще одно подтверждение.
Не крапайте глупости "бесполётная зона" в нашем случае может быть обеспечена только собственным ПВО и ВВС. Просто и этой истории достаточно грязная подоплёка громко "политическая".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
titanik написав:А Порошенко, конечно, да, недоработал... А ведь говорили, какой он молодец в плане дипломатии, а надо было еще лучше стараться...
Ну конечно,кто ж еще виноват..Когда люди задыхались от Ковида и не было кислорода в больницах,один длб.. строил дороги.Когда армада стояла у наших границ,армия была недофинансирована на 70% и ни одного государственного заказа за три года на противокарабельные и баллистические ракеты и прочее вооружение....сплошной саботаж и срыв оборон заказа...Но виноват Порошенко.Хорош тут куйню писать,честное слово,самому не противно эти мантры повторять,мы тут все-не слепые и не дурные.Прийдет время и это гунявое недоразумение за все ответит.
Востаннє редагувалось osafly в Суб 05 бер, 2022 22:22, всього редагувалось 2 разів.
akvartal34 написав:после 8 марта по прогнозу начинаются морозы. Иногда ночью до минус -10 - 12 градусов - может помогут выгнать оккупантов
А ну, ещё раз: Мариуполь порядка 500 000 тысяч жителей. Харьков Грода киевской группы .................................. Экологичные нормы, электрика, газ. цо,.... - кому теперь предьяву кидать? Путину?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Bobua написав:........... Роблю що можу... У березні +13.5° вдома (середнє за 3 виміри на добу). =257Вт/м². Нічна електрика (хтось із влади казав "не економнте, у нас її багато...", але то було до втрати АЕС... )
Электроотопление?
Да!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.