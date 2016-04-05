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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 233234235236>
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 20:30

  Хомякоид написав:Как Мариуполь держиться, не укладываеться в голове.
Полностью окруженный, без электричества, воды.
Если бы не Азав думаю уже бы здали.

только вышло интервью с мэром, это прямой геноцид,слов нет....
Ну,за справедливость!
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  ihorsic написав:Шановні колеги. Прокоментуйте будьласка. https://www.youtube.com/watch?v=-Imk-mXN4tI


  flyman написав:Проросійський ютубер повідомляє, що ЗСУ з тяжким озброєнням появилося в Південноукраїнську, тому ЗС РФ повернули до Одеси (кислий виноград лисиці), точніше до її блокування та наступного оточення.

З десантом з моря якась "Сантабарбара".
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 20:37

  Хомякоид написав:Как Мариуполь держиться, не укладываеться в голове.
Полностью окруженный, без электричества, воды.
Если бы не Азав думаю уже бы здали.

Громадяны, немецкие Украинцы -- Дело есть до вас!
В эту пятницу, в Баварии была заявлена акция: Бавария помогает Украине.
Сбор гуманитарной помощи для мирного населения Украины, пострадавшего от российской агрессии.
Акция была расчитана на один день...
Но, баварцы откликнулись очень здорово -- за первый день 2 230 000 евриков насыпали!
...даже дети, из своих карманных денег, присоединились...
Поэтому, Акцию продлили до утра понедельника.
Подключайтесь!
Подробности тут:
https://www.antenne.de/programm/aktione ... spendentag
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 20:44

vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 22:19

  Hennady написав:На экстренной встрече НАТО в Брюсселе 4 марта ставился вопрос о создании над Украиной бесполетной зоны, однако согласия на этот шаг среди союзников нет.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Об этом упоминали. Но союзники согласились с тем, что нам не нужно, чтобы самолеты НАТО находились в украинском воздушном пространстве или чтобы войска НАТО заходили на территорию Украины", - сказал он.
На уточняющие вопросы украинских журналистов, может ли Альянс пересмотреть позицию, генсек НАТО намекнул, что такое решение невозможно.
НАТО не соглашается обеспечить бесполетную зону над Украиной
Конечно, это и так было понятно, но еще одно подтверждение.

Не крапайте глупости "бесполётная зона" в нашем случае может быть обеспечена только собственным ПВО и ВВС.
Просто и этой истории достаточно грязная подоплёка громко "политическая".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 22:21

  titanik написав:А Порошенко, конечно, да, недоработал... А ведь говорили, какой он молодец в плане дипломатии, а надо было еще лучше стараться...


Ну конечно,кто ж еще виноват..Когда люди задыхались от Ковида и не было кислорода в больницах,один длб.. строил дороги.Когда армада стояла у наших границ,армия была недофинансирована на 70% и ни одного государственного заказа за три года на противокарабельные и баллистические ракеты и прочее вооружение....сплошной саботаж и срыв оборон заказа...Но виноват Порошенко.Хорош тут куйню писать,честное слово,самому не противно эти мантры повторять,мы тут все-не слепые и не дурные.Прийдет время и это гунявое недоразумение за все ответит.
Востаннє редагувалось osafly в Суб 05 бер, 2022 22:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 22:22

  akvartal34 написав:после 8 марта по прогнозу начинаются морозы. Иногда ночью до минус -10 - 12 градусов - может помогут выгнать оккупантов

А ну, ещё раз:
Мариуполь порядка 500 000 тысяч жителей.
Харьков
Грода киевской группы
..................................
Экологичные нормы, электрика, газ. цо,....
- кому теперь предьяву кидать?
Путину?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 22:22

  Kudrjavuy написав:Не крапайте глупости "бесполётная зона" в нашем случае может быть обеспечена только собственным ПВО и ВВС.
Просто и этой истории достаточно грязная подоплёка громко "политическая".
Пусть бы дали несколько пэтриотов и самолеты которые обещали, а беспилотную зону мы прекрасно сами бы обеспечили.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 22:22

  ЛАД написав:
  Bobua написав:...........
Роблю що можу...
У березні +13.5° вдома (середнє за 3 виміри на добу). =257Вт/м². Нічна електрика (хтось із влади казав "не економнте, у нас її багато...", але то було до втрати АЕС... :()

Электроотопление?

Да!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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