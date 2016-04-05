Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Хомякоид написав: Значит будет штурм с северной стороны города, что многие и прогнозировали. Вчера по Гатному бомбанули. Мне непонятно, там же никаких военных обьектов нет. Они что по площадям бомбят ?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
гуляйполе написав:Два рази ходив у тероборону,простояв по 3, 4 години у черзі,результат -всі вільні,загін вже сформовано,йдіть додому
Не псіхуйте, це нормально. Бо треба всім дати раду, зброю, чомусь навчити, розбити по групам і загонам. Накормити, в окремих випадках дати дах над головою, щоб тероборона була на "місці подій", а не збиралася до купи в потрібний час. А так поки що ви не потрібні, але зберігайте настрій і жагу до перемоги, вона ще знадобиться. По зброї, я не буду казати де, але у більшості випадків тероборона озброєна власними кухоними ножами і коктелями молотова. Так що не таїть злобу на державу, вона робить що може і вже зробила неможливе. Перемога буде за нами, треба вірити і ніколи не втрачати надію.
Сегодня, с утра парад оккупантов с Крымского перешейка споткнулся в Гуляйполе. (просто напросто там нигде не было войск и воинских частей Мелитополь-Пологи- Гуляйполе - Орехово) Работала РСЗО и авиация!(физически по мазанкам) Вертолёты.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД написав:Кстати говоря, мы сейчас очень настойчиво добиваемся закрытого неба. Не уверен, что это очень хорошо, хотя, понятно, нам это нужно. Большие риски столкновения НАТО-Россия. Может действительно дойти до ядерного конфликта. Мы в этом случае будем первыми пострадавшими (если тактическими).
Не грузите глупости, если не имеете представления о сути и причинах отсутствия ПВО и авиации. - Слушайте внимательно Президента "о причинах" и кто конкретно за этим стоит! Из Украины делают "Сирию".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
vitaliian написав:https://vimeo.com/684946112 (Никому не нужно объяснять что это фейк?)
Подгорает дорога на Приднестровье. И кино "с населением и цветами". А судьба Мариуполя,(Приазовья) сегодня, решается под Волновахой и в Гуляйполе. По остальному - давно порешали, только Украина ещё не раздроблена Агрессором на Княжества - Куму, я так понимаю Киевское нарезали.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.