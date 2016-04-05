Hennady написав:На экстренной встрече НАТО в Брюсселе 4 марта ставился вопрос о создании над Украиной бесполетной зоны, однако согласия на этот шаг среди союзников нет. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Об этом упоминали. Но союзники согласились с тем, что нам не нужно, чтобы самолеты НАТО находились в украинском воздушном пространстве или чтобы войска НАТО заходили на территорию Украины", - сказал он. На уточняющие вопросы украинских журналистов, может ли Альянс пересмотреть позицию, генсек НАТО намекнул, что такое решение невозможно. НАТО не соглашается обеспечить бесполетную зону над Украиной Конечно, это и так было понятно, но еще одно подтверждение.
Не крапайте глупости "бесполётная зона" в нашем случае может быть обеспечена только собственным ПВО и ВВС. Просто и этой истории достаточно грязная подоплёка громко "политическая".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
titanik написав:А Порошенко, конечно, да, недоработал... А ведь говорили, какой он молодец в плане дипломатии, а надо было еще лучше стараться...
Ну конечно,кто ж еще виноват..Когда люди задыхались от Ковида и не было кислорода в больницах,один длб.. строил дороги.Когда армада стояла у наших границ,армия была недофинансирована на 70% и ни одного государственного заказа за три года на противокарабельные и баллистические ракеты и прочее вооружение....сплошной саботаж и срыв оборон заказа...Но виноват Порошенко.Хорош тут куйню писать,честное слово,самому не противно эти мантры повторять,мы тут все-не слепые и не дурные.Прийдет время и это гунявое недоразумение за все ответит.
Востаннє редагувалось osafly в Суб 05 бер, 2022 22:22, всього редагувалось 2 разів.
akvartal34 написав:после 8 марта по прогнозу начинаются морозы. Иногда ночью до минус -10 - 12 градусов - может помогут выгнать оккупантов
А ну, ещё раз: Мариуполь порядка 500 000 тысяч жителей. Харьков Грода киевской группы .................................. Экологичные нормы, электрика, газ. цо,.... - кому теперь предьяву кидать? Путину?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Bobua написав:........... Роблю що можу... У березні +13.5° вдома (середнє за 3 виміри на добу). =257Вт/м². Нічна електрика (хтось із влади казав "не економнте, у нас її багато...", але то було до втрати АЕС... )
Электроотопление?
Да!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Хомякоид написав: Значит будет штурм с северной стороны города, что многие и прогнозировали. Вчера по Гатному бомбанули. Мне непонятно, там же никаких военных обьектов нет. Они что по площадям бомбят ?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
гуляйполе написав:Два рази ходив у тероборону,простояв по 3, 4 години у черзі,результат -всі вільні,загін вже сформовано,йдіть додому
Не псіхуйте, це нормально. Бо треба всім дати раду, зброю, чомусь навчити, розбити по групам і загонам. Накормити, в окремих випадках дати дах над головою, щоб тероборона була на "місці подій", а не збиралася до купи в потрібний час. А так поки що ви не потрібні, але зберігайте настрій і жагу до перемоги, вона ще знадобиться. По зброї, я не буду казати де, але у більшості випадків тероборона озброєна власними кухоними ножами і коктелями молотова. Так що не таїть злобу на державу, вона робить що може і вже зробила неможливе. Перемога буде за нами, треба вірити і ніколи не втрачати надію.
Сегодня, с утра парад оккупантов с Крымского перешейка споткнулся в Гуляйполе. (просто напросто там нигде не было войск и воинских частей Мелитополь-Пологи- Гуляйполе - Орехово) Работала РСЗО и авиация!(физически по мазанкам) Вертолёты.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД написав:Кстати говоря, мы сейчас очень настойчиво добиваемся закрытого неба. Не уверен, что это очень хорошо, хотя, понятно, нам это нужно. Большие риски столкновения НАТО-Россия. Может действительно дойти до ядерного конфликта. Мы в этом случае будем первыми пострадавшими (если тактическими).
Не грузите глупости, если не имеете представления о сути и причинах отсутствия ПВО и авиации. - Слушайте внимательно Президента "о причинах" и кто конкретно за этим стоит! Из Украины делают "Сирию".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
vitaliian написав:https://vimeo.com/684946112 (Никому не нужно объяснять что это фейк?)
Подгорает дорога на Приднестровье. И кино "с населением и цветами". А судьба Мариуполя,(Приазовья) сегодня, решается под Волновахой и в Гуляйполе. По остальному - давно порешали, только Украина ещё не раздроблена Агрессором на Княжества - Куму, я так понимаю Киевское нарезали. А эти переживают о скупленной Умани. - Я так понимаю, за ней уже закрепили протекторат? - Это не я циничен! - Это происходящее и продаватели.....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.