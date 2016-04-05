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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 233234235236>
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 22:19

  Hennady написав:На экстренной встрече НАТО в Брюсселе 4 марта ставился вопрос о создании над Украиной бесполетной зоны, однако согласия на этот шаг среди союзников нет.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Об этом упоминали. Но союзники согласились с тем, что нам не нужно, чтобы самолеты НАТО находились в украинском воздушном пространстве или чтобы войска НАТО заходили на территорию Украины", - сказал он.
На уточняющие вопросы украинских журналистов, может ли Альянс пересмотреть позицию, генсек НАТО намекнул, что такое решение невозможно.
НАТО не соглашается обеспечить бесполетную зону над Украиной
Конечно, это и так было понятно, но еще одно подтверждение.

Не крапайте глупости "бесполётная зона" в нашем случае может быть обеспечена только собственным ПВО и ВВС.
Просто и этой истории достаточно грязная подоплёка громко "политическая".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 22:21

  titanik написав:А Порошенко, конечно, да, недоработал... А ведь говорили, какой он молодец в плане дипломатии, а надо было еще лучше стараться...


Ну конечно,кто ж еще виноват..Когда люди задыхались от Ковида и не было кислорода в больницах,один длб.. строил дороги.Когда армада стояла у наших границ,армия была недофинансирована на 70% и ни одного государственного заказа за три года на противокарабельные и баллистические ракеты и прочее вооружение....сплошной саботаж и срыв оборон заказа...Но виноват Порошенко.Хорош тут куйню писать,честное слово,самому не противно эти мантры повторять,мы тут все-не слепые и не дурные.Прийдет время и это гунявое недоразумение за все ответит.
Востаннє редагувалось osafly в Суб 05 бер, 2022 22:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 22:22

  akvartal34 написав:после 8 марта по прогнозу начинаются морозы. Иногда ночью до минус -10 - 12 градусов - может помогут выгнать оккупантов

А ну, ещё раз:
Мариуполь порядка 500 000 тысяч жителей.
Харьков
Грода киевской группы
..................................
Экологичные нормы, электрика, газ. цо,....
- кому теперь предьяву кидать?
Путину?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 22:22

  Kudrjavuy написав:Не крапайте глупости "бесполётная зона" в нашем случае может быть обеспечена только собственным ПВО и ВВС.
Просто и этой истории достаточно грязная подоплёка громко "политическая".
Пусть бы дали несколько пэтриотов и самолеты которые обещали, а беспилотную зону мы прекрасно сами бы обеспечили.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 22:22

  ЛАД написав:
  Bobua написав:...........
Роблю що можу...
У березні +13.5° вдома (середнє за 3 виміри на добу). =257Вт/м². Нічна електрика (хтось із влади казав "не економнте, у нас її багато...", але то було до втрати АЕС... :()

Электроотопление?

Да!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 22:23

  fler написав:Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що наразі вже 66 224 чоловіків повернулися з-за кордону, щоб захистити свою країну.
https://interfax.com.ua/news/general/807548.html

Лучше бы молчало.....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 22:24

  pesikot написав:
  Хомякоид написав: Значит будет штурм с северной стороны города, что многие и прогнозировали.
Вчера по Гатному бомбанули. Мне непонятно, там же никаких военных обьектов нет.
Они что по площадям бомбят ?

Да, они тупо бомбят по городам

По всем ГОРОДАМ и сёлам.
viewtopic.php?p=5407197#p5407197
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 22:28

  somilitark написав:
  гуляйполе написав:Два рази ходив у тероборону,простояв по 3, 4 години у черзі,результат -всі вільні,загін вже сформовано,йдіть додому

Не псіхуйте, це нормально.
Бо треба всім дати раду, зброю, чомусь навчити, розбити по групам і загонам.
Накормити, в окремих випадках дати дах над головою, щоб тероборона була на "місці подій", а не збиралася до купи в потрібний час.
А так поки що ви не потрібні, але зберігайте настрій і жагу до перемоги, вона ще знадобиться.
По зброї, я не буду казати де, але у більшості випадків тероборона озброєна власними кухоними ножами і коктелями молотова.
Так що не таїть злобу на державу, вона робить що може і вже зробила неможливе.
Перемога буде за нами, треба вірити і ніколи не втрачати надію.

Сегодня, с утра парад оккупантов с Крымского перешейка споткнулся в Гуляйполе.
(просто напросто там нигде не было войск и воинских частей Мелитополь-Пологи- Гуляйполе - Орехово)
Работала РСЗО и авиация!(физически по мазанкам)
Вертолёты.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 22:31

  ЛАД написав:Кстати говоря, мы сейчас очень настойчиво добиваемся закрытого неба. Не уверен, что это очень хорошо, хотя, понятно, нам это нужно. Большие риски столкновения НАТО-Россия. Может действительно дойти до ядерного конфликта. Мы в этом случае будем первыми пострадавшими (если тактическими).

Не грузите глупости, если не имеете представления о сути и причинах отсутствия ПВО и авиации.
- Слушайте внимательно Президента "о причинах" и кто конкретно за этим стоит!
Из Украины делают "Сирию".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 22:39

  vitaliian написав:https://vimeo.com/684946112
(Никому не нужно объяснять что это фейк?)

Подгорает дорога на Приднестровье.
И кино "с населением и цветами".
А судьба Мариуполя,(Приазовья) сегодня, решается под Волновахой и в Гуляйполе.
По остальному - давно порешали, только Украина ещё не раздроблена Агрессором на Княжества - Куму, я так понимаю Киевское нарезали.
А эти переживают о скупленной Умани.
- Я так понимаю, за ней уже закрепили протекторат?
- Это не я циничен!
- Это происходящее и продаватели.....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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