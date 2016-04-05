Додано: Суб 05 бер, 2022 23:57

Над Авдеевкой стоит зарево освещающее десятки километров вокруг.

- Есть ли кто из Авдеевки?

- Горит "Химик"?

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.