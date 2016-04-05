titanik написав:А Порошенко, конечно, да, недоработал... А ведь говорили, какой он молодец в плане дипломатии, а надо было еще лучше стараться...
Ну конечно,кто ж еще виноват..Когда люди задыхались от Ковида и не было кислорода в больницах,один длб.. строил дороги.Когда армада стояла у наших границ,армия была недофинансирована на 70% и ни одного государственного заказа за три года на противокарабельные и баллистические ракеты и прочее вооружение....сплошной саботаж и срыв оборон заказа...Но виноват Порошенко.Хорош тут куйню писать,честное слово,самому не противно эти мантры повторять,мы тут все-не слепые и не дурные.Прийдет время и это гунявое недоразумение за все ответит.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД написав:Кстати говоря, мы сейчас очень настойчиво добиваемся закрытого неба. Не уверен, что это очень хорошо, хотя, понятно, нам это нужно. Большие риски столкновения НАТО-Россия. Может действительно дойти до ядерного конфликта. Мы в этом случае будем первыми пострадавшими (если тактическими).
Не грузите глупости, если не имеете представления о сути и причинах отсутствия ПВО и авиации. - Слушайте внимательно Президента "о причинах" и кто конкретно за этим стоит! Из Украины делают "Сирию".
Над Авдеевкой стоит зарево освещающее десятки километров вокруг. - Есть ли кто из Авдеевки? - Горит "Химик"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД написав:Кстати говоря, мы сейчас очень настойчиво добиваемся закрытого неба. Не уверен, что это очень хорошо, хотя, понятно, нам это нужно. Большие риски столкновения НАТО-Россия. Может действительно дойти до ядерного конфликта. Мы в этом случае будем первыми пострадавшими (если тактическими).
Не грузите глупости, если не имеете представления о сути и причинах отсутствия ПВО и авиации. - Слушайте внимательно Президента "о причинах" и кто конкретно за этим стоит! Из Украины делают "Сирию".
YKtcOnKIISo
Лучше слушайте старших. А не встрявайте в дискуссию. Не понимаете - спрашивайте по сути! И внимательно читайте и понимайте, о чём Вам говорят! Кто такой "Азов"?(по "вине" которого не сдан Мариуполь) И что это такое? https://www.gazeta.ru/army/2019/10/19/12764888.shtml Почему за время правления .... - ликвидированны все национально освободительные движения? Кто и за чем, по чьему настоянию их разоружал? Почему тотально провалена оборонка? Почему? Почему? Почему? Почему? И чей был с этого гешефт? Кто на прямую за этим стоит? Слушай Зеленского!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.