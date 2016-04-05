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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 233234235236
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 22:58

  osafly написав:
  titanik написав:А Порошенко, конечно, да, недоработал... А ведь говорили, какой он молодец в плане дипломатии, а надо было еще лучше стараться...


Ну конечно,кто ж еще виноват..Когда люди задыхались от Ковида и не было кислорода в больницах,один длб.. строил дороги.Когда армада стояла у наших границ,армия была недофинансирована на 70% и ни одного государственного заказа за три года на противокарабельные и баллистические ракеты и прочее вооружение....сплошной саботаж и срыв оборон заказа...Но виноват Порошенко.Хорош тут куйню писать,честное слово,самому не противно эти мантры повторять,мы тут все-не слепые и не дурные.Прийдет время и это гунявое недоразумение за все ответит.

в этой войне виноват порошенко, смотрите всё:
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 23:14

А это о эвакуации и .... "Иловайских коридорах" https://www.rbc.ua/ukr/news/bezopasno-v ... 07801.html
Видео смотреть от начала до конца.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 23:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 6991770343
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 23:38

  Kudrjavuy написав:
  ЛАД написав:Кстати говоря, мы сейчас очень настойчиво добиваемся закрытого неба. Не уверен, что это очень хорошо, хотя, понятно, нам это нужно. Большие риски столкновения НАТО-Россия. Может действительно дойти до ядерного конфликта. Мы в этом случае будем первыми пострадавшими (если тактическими).

Не грузите глупости, если не имеете представления о сути и причинах отсутствия ПВО и авиации.
- Слушайте внимательно Президента "о причинах" и кто конкретно за этим стоит!
Из Украины делают "Сирию".

https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 23:47

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 23:57

Над Авдеевкой стоит зарево освещающее десятки километров вокруг.
- Есть ли кто из Авдеевки?
- Горит "Химик"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 00:08

  flyman написав:
  Kudrjavuy написав:
  ЛАД написав:Кстати говоря, мы сейчас очень настойчиво добиваемся закрытого неба. Не уверен, что это очень хорошо, хотя, понятно, нам это нужно. Большие риски столкновения НАТО-Россия. Может действительно дойти до ядерного конфликта. Мы в этом случае будем первыми пострадавшими (если тактическими).

Не грузите глупости, если не имеете представления о сути и причинах отсутствия ПВО и авиации.
- Слушайте внимательно Президента "о причинах" и кто конкретно за этим стоит!
Из Украины делают "Сирию".

YKtcOnKIISo


:roll: :cry:
Лучше слушайте старших.
А не встрявайте в дискуссию. Не понимаете - спрашивайте по сути!
И внимательно читайте и понимайте, о чём Вам говорят!
Кто такой "Азов"?(по "вине" которого не сдан Мариуполь) И что это такое? https://www.gazeta.ru/army/2019/10/19/12764888.shtml
Почему за время правления .... - ликвидированны все национально освободительные движения? Кто и за чем, по чьему настоянию их разоружал? Почему тотально провалена оборонка?
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
И чей был с этого гешефт?
Кто на прямую за этим стоит?
Слушай Зеленского!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 00:12

  Kudrjavuy написав:https://www.gazeta.ru
Кто на прямую за этим стоит?

Штирліц як ніколи був близький до провалу
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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