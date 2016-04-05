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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 234235236237
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 00:36

  ЛАД написав:
У 40-миллионной страны по-любому возможностей меньше, чем е 140-миллионной.
Как ни готовься. Пример Израиля приводить не надо, там особый случай.

40 миллионное Государство, обладающее всеми технологиями...??
Не хотели воевать в Крыму?
Получили "Дамбас"
Не захотели воевать на Донбассе?
Получили всю полыхающую Украину.
А нафига? Нацарювалы и вывели.
Население?....
- А здесь украинцы.
коктейлями молотова от ...(авиации, РСЗО, предателей, калядныков. прихватизаторов,....) бейтесь!
А "картинку" не обманешь https://www.bbc.com/news/world-europe-60506682
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 00:41

Вот просто интересно, меня забанили за один пост, в котором я написал, что у нас тоже были ошибки ещё в 2014 и несколько критически отозвался о националистах и их роли.
А Кудрявым можно писать 1,5 страницы бреда?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 06 бер, 2022 00:55, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 00:43

  ЛАД написав:Вот просто интересно, меня заьанили за один пост, в котором я написал, что у нас тоже были ошибки ещё в 2014 и несколько критически отозвался о националистах и их роли.
А Кудрявым можно писать 1,5 страницы бреда?

:shock:
https://www.facebook.com/MinistryofDefe ... 3952003731
Это не бред - а Украина сегодня!
ВСУ за 5 марта сбили девять российских самолетов и вертолетов

ВСУ за 5 марта сбили девять российских самолетов и вертолетов
«Черный день» для российских ВВС.

РФ стала использовать авиацию в полный рост.
Это для тех, кто что-то ожидает от РФ.
Диалог полностью соответствует содержанию в РФ: https://vimeo.com/charter97?embedded=tr ... r=63809192
Если кто может выставите видео - текст и мозги "мамы" - после "Соловьёва" там делать нех...й.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 01:06

  edvardd написав:в этой войне виноват порошенко, смотрите всё:
https://www.youtube.com/watch?v=s8mLW80quTQ&t=855s

Цей недоумок - частий гість ток-шоу на мертвечуківсько-мураєвських каналах вважає, що рфія на нас напала лише тому, що парламент в часи ПО вніс у Конституцію вектор НАТО.
У 2014 у нас був нейтральний статус і як нам це допомогло?
Просто потрібно було весь відведений "Мінськом" час слідувати мудрості "Хочеш миру - готуйся до війни", а не до миру і не насміхатись з "армія-мова-віра".
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 01:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хорошая вернее вчерашняя подборка, кто интересовался Запорожьем?
https://vimeo.com/charter97?embedded=tr ... r=63809192
Классные кадры - только они в спину нашим ........... продавателям Родины.
Выставляте, кто сможет на форум. - Пожалуйста!
Или вот, кто интересовался "Что дальше?".
Вполне реалистичный план:
Украинская разведка добыла план оккупантов по установлению контроля над Украиной

https://sprotyv.info/news/ukrainskaya-r ... d-ukrainoj
- Карточная система, трудовая повинность, а с учётом перспектив фуфля - концентрационные лагеря под командованием назначенных "избранников".
Т.Е. это даже не таёжженный союз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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