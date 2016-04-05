ЛАД написав: У 40-миллионной страны по-любому возможностей меньше, чем е 140-миллионной. Как ни готовься. Пример Израиля приводить не надо, там особый случай.
40 миллионное Государство, обладающее всеми технологиями...?? Не хотели воевать в Крыму? Получили "Дамбас" Не захотели воевать на Донбассе? Получили всю полыхающую Украину. А нафига? Нацарювалы и вывели. Население?.... - А здесь украинцы. коктейлями молотова от ...(авиации, РСЗО, предателей, калядныков. прихватизаторов,....) бейтесь! А "картинку" не обманешь https://www.bbc.com/news/world-europe-60506682
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Вот просто интересно, меня забанили за один пост, в котором я написал, что у нас тоже были ошибки ещё в 2014 и несколько критически отозвался о националистах и их роли. А Кудрявым можно писать 1,5 страницы бреда?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 06 бер, 2022 00:55, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Вот просто интересно, меня заьанили за один пост, в котором я написал, что у нас тоже были ошибки ещё в 2014 и несколько критически отозвался о националистах и их роли. А Кудрявым можно писать 1,5 страницы бреда?
ВСУ за 5 марта сбили девять российских самолетов и вертолетов
ВСУ за 5 марта сбили девять российских самолетов и вертолетов «Черный день» для российских ВВС.
РФ стала использовать авиацию в полный рост. Это для тех, кто что-то ожидает от РФ. Диалог полностью соответствует содержанию в РФ: https://vimeo.com/charter97?embedded=tr ... r=63809192 Если кто может выставите видео - текст и мозги "мамы" - после "Соловьёва" там делать нех...й.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Цей недоумок - частий гість ток-шоу на мертвечуківсько-мураєвських каналах вважає, що рфія на нас напала лише тому, що парламент в часи ПО вніс у Конституцію вектор НАТО. У 2014 у нас був нейтральний статус і як нам це допомогло? Просто потрібно було весь відведений "Мінськом" час слідувати мудрості "Хочеш миру - готуйся до війни", а не до миру і не насміхатись з "армія-мова-віра".
Хорошая вернее вчерашняя подборка, кто интересовался Запорожьем? https://vimeo.com/charter97?embedded=tr ... r=63809192 Классные кадры - только они в спину нашим ........... продавателям Родины. Выставляте, кто сможет на форум. - Пожалуйста! Или вот, кто интересовался "Что дальше?". Вполне реалистичный план:
Украинская разведка добыла план оккупантов по установлению контроля над Украиной
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.