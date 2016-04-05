InformNapalmПослухав два ефіри Латиніної, потім ще декількох росіян і наших. І ось що я вам скажу. Нас починають годувати російськими фейками та розказнями, які закидають через так званих російських лібералів та корисних ідіотів з Заходу.Всі ці розмови про танки, які росіяни кидають, бо не хочуть воювати. Насправді не хочуть вони воювати, бо у нас ще зима, вночі мінусова температура в полях, слякоть, чорнозем і засідки на дорогах. Тому вони звертають з доріг, де його їх чекають засідки. Далі йдуть полем, поки не грузнуть в багнюці.Споживання палива зростає взимку в рази. Коли в танка закінчується паливо десь посеред лісу, то тут є два рішення - або можна лишитись в полі біля танка і чекати поки з посадки в тебе прилетить Джавелін. Або бігти ховатись в найближчу лісосмугу. Розмови про гарних росіян, що спеціально випалюють паливо, щоб потім здатись - це залиште для лохів.Те саме стосується льотчиків, що начебто скидають бомби не на мирні об'єкти, а кудись в поле, щоб тільки не бомбити мирних українців. Наївно вірити в таке, бо в льотчика є чітке завдання, що куди скинути. Для цивільної людини це може бути якийсь цивільний, там будинок чи лікарня - для льотчика це просто "об'єкт", де зараз знаходиться штаб українців, родина генерала чи перебуває особисто Зеленський.Чому льотчик може не скинути бомбу? А ви гляньте на записи пілота - там на листочку є географічна позначка і надпис "Стрєла". Тобто по них відпрацювали з тієї точки з ПЗРК "Стрєла". Якщо він побачить старт ракети, то буде маневрувати. Те саме стосується роботи зеніток і т.п.. Заходити на бомбардування може декілька разів, а потім в льотчика починає закінчуватись пальне, і щоб долетіти до бази льотчик скидає бомбу в поле, щоб літак став легше. Тепер більше зрозуміло, звідки ці розповіді про гарних льотчиків-росіян?Взагалі коли журналісти та розслідувачі починають по колу як мантру повторювати розповіді про 90% російської армії, що вже використана в Україні, то я б напрягся - це не так. Вони перегруповуються і ще будуть атакувати. Більшість цих "експертів" бере свої аналітичні данні з декількох блогів, слухає по колу всяких там аналітиків-політологів тіпа Соловья, Сладкова, Фельгенгауера і Ко. І потім один одному переповідають, як воно насправді.Війна ще триває. І гарматного м'яса та техніки там ще вистачає. Жодних сентиментів про гарних росіян, особливо якщо вони в російській формі.Антон Павлушко, Аналітик «InformNapalm»t.me/informnapalm/3945