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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 235236237238>
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 00:36

  ЛАД написав:
У 40-миллионной страны по-любому возможностей меньше, чем е 140-миллионной.
Как ни готовься. Пример Израиля приводить не надо, там особый случай.

40 миллионное Государство, обладающее всеми технологиями...??
Не хотели воевать в Крыму?
Получили "Дамбас"
Не захотели воевать на Донбассе?
Получили всю полыхающую Украину.
А нафига? Нацарювалы и вывели.
Население?....
- А здесь украинцы.
коктейлями молотова от ...(авиации, РСЗО, предателей, калядныков. прихватизаторов,....) бейтесь!
А "картинку" не обманешь https://www.bbc.com/news/world-europe-60506682
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 00:41

Вот просто интересно, меня забанили за один пост, в котором я написал, что у нас тоже были ошибки ещё в 2014 и несколько критически отозвался о националистах и их роли.
А Кудрявым можно писать 1,5 страницы бреда?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 06 бер, 2022 00:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 00:43

  ЛАД написав:Вот просто интересно, меня заьанили за один пост, в котором я написал, что у нас тоже были ошибки ещё в 2014 и несколько критически отозвался о националистах и их роли.
А Кудрявым можно писать 1,5 страницы бреда?

:shock:
https://www.facebook.com/MinistryofDefe ... 3952003731
Это не бред - а Украина сегодня!
ВСУ за 5 марта сбили девять российских самолетов и вертолетов

ВСУ за 5 марта сбили девять российских самолетов и вертолетов
«Черный день» для российских ВВС.

РФ стала использовать авиацию в полный рост.
Это для тех, кто что-то ожидает от РФ.
Диалог полностью соответствует содержанию в РФ: https://vimeo.com/charter97?embedded=tr ... r=63809192
Если кто может выставите видео - текст и мозги "мамы" - после "Соловьёва" там делать нех...й. Картинка "в яблочко":
Зображення
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 06 бер, 2022 02:26, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 01:06

  edvardd написав:в этой войне виноват порошенко, смотрите всё:
https://www.youtube.com/watch?v=s8mLW80quTQ&t=855s

Цей недоумок - частий гість ток-шоу на мертвечуківсько-мураєвських каналах вважає, що рфія на нас напала лише тому, що парламент в часи ПО вніс у Конституцію вектор НАТО.
У 2014 у нас був нейтральний статус і як нам це допомогло?
Просто потрібно було весь відведений "Мінськом" час слідувати мудрості "Хочеш миру - готуйся до війни", а не до миру і не насміхатись з "армія-мова-віра".
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 01:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хорошая вернее вчерашняя подборка, кто интересовался Запорожьем?
https://vimeo.com/charter97?embedded=tr ... r=63809192
Классные кадры - только они в спину нашим ........... продавателям Родины.
Выставляте, кто сможет на форум. - Пожалуйста!
Или вот, кто интересовался "Что дальше?".
Вполне реалистичный план:
Украинская разведка добыла план оккупантов по установлению контроля над Украиной

https://sprotyv.info/news/ukrainskaya-r ... d-ukrainoj
- Карточная система, трудовая повинность, а с учётом перспектив фуфля - концентрационные лагеря под командованием назначенных "избранников".
Т.Е. это даже не таёжженный союз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 02:53

InformNapalm
https://t.me/informnapalm/3945
Корисні інформаційні ідіоти

Послухав два ефіри Латиніної, потім ще декількох росіян і наших. І ось що я вам скажу. Нас починають годувати російськими фейками та розказнями, які закидають через так званих російських лібералів та корисних ідіотів з Заходу.

Всі ці розмови про танки, які росіяни кидають, бо не хочуть воювати. Насправді не хочуть вони воювати, бо у нас ще зима, вночі мінусова температура в полях, слякоть, чорнозем і засідки на дорогах. Тому вони звертають з доріг, де його їх чекають засідки. Далі йдуть полем, поки не грузнуть в багнюці.

Споживання палива зростає взимку в рази. Коли в танка закінчується паливо десь посеред лісу, то тут є два рішення - або можна лишитись в полі біля танка і чекати поки з посадки в тебе прилетить Джавелін. Або бігти ховатись в найближчу лісосмугу. Розмови про гарних росіян, що спеціально випалюють паливо, щоб потім здатись - це залиште для лохів.

Те саме стосується льотчиків, що начебто скидають бомби не на мирні об'єкти, а кудись в поле, щоб тільки не бомбити мирних українців. Наївно вірити в таке, бо в льотчика є чітке завдання, що куди скинути. Для цивільної людини це може бути якийсь цивільний, там будинок чи лікарня - для льотчика це просто "об'єкт", де зараз знаходиться штаб українців, родина генерала чи перебуває особисто Зеленський.

Чому льотчик може не скинути бомбу? А ви гляньте на записи пілота - там на листочку є географічна позначка і надпис "Стрєла". Тобто по них відпрацювали з тієї точки з ПЗРК "Стрєла". Якщо він побачить старт ракети, то буде маневрувати. Те саме стосується роботи зеніток і т.п.. Заходити на бомбардування може декілька разів, а потім в льотчика починає закінчуватись пальне, і щоб долетіти до бази льотчик скидає бомбу в поле, щоб літак став легше. Тепер більше зрозуміло, звідки ці розповіді про гарних льотчиків-росіян?

Взагалі коли журналісти та розслідувачі починають по колу як мантру повторювати розповіді про 90% російської армії, що вже використана в Україні, то я б напрягся - це не так. Вони перегруповуються і ще будуть атакувати. Більшість цих "експертів" бере свої аналітичні данні з декількох блогів, слухає по колу всяких там аналітиків-політологів тіпа Соловья, Сладкова, Фельгенгауера і Ко. І потім один одному переповідають, як воно насправді.

Війна ще триває. І гарматного м'яса та техніки там ще вистачає. Жодних сентиментів про гарних росіян, особливо якщо вони в російській формі.

Антон Павлушко, Аналітик «InformNapalm»
t.me/informnapalm
/3945
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 05:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Какая то мразь регулярно на самолёте бомбит Харьков. Где эти все ПЗРК хваленые зарубежные, чтобы снять угрозу с воздуха? Дайте сюда штук 200
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 07:04

  ЛАД написав:
  pesikot написав:Украинская ПВО сбила российский штурмовик в окрестностях Чернигова. Пилот задержан
Сегодня в окрестностях Чернигова специалисты ПВО сбили еще один вражеский штурмовик

Задержанный под Черниговом российский пилот – один из "асов" Путина, бомбил Сирию – СБУ
Задержанный на окраинах Чернигова пилот сбитого российского штурмовика майор Красноярцев – один из "асов" Путина, который за свои зверства в Сирии был удостоен аудиенции с диктатором Башаром Асадом

Для нього бомбити цивільні міста – не нова справа. Як пояснює сам злочинець, він не думає про такі поняття як “житлові будинки і квартали”: “Є просто цілі з координатами...”

Это, кстати, большое преимущество артиллеристов и, тем более, лётчиков (особенно, на современных самолётах) - не видят, кого убивают, моральные тормоза не срабатывают.

Сработать может то, что есть

А у них уже нет моральных тормозов, лётчик прекрасно знал, что летит бомбить мирный город
Они моральные уроды, а не военные.
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 07:07

https://www.facebook.com/watch/?v=965071314155746
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 07:14

  ЛАД написав:Вот просто интересно, меня забанили за один пост, в котором я написал, что у нас тоже были ошибки ещё в 2014 и несколько критически отозвался о националистах и их роли.

Вы сильно не правы, когда пишите о какой-то роли националистов
Что в 2014, что в 2022

Харьков, что ни на есть русскоязычный город, а его российская авиация утюжит
  ЛАД написав:А Кудрявым можно писать 1,5 страницы бреда?

Господа админы, забаньте Кудрявого. Пользы от него никакой, только словесный понос
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