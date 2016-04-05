ЛАД написав: У 40-миллионной страны по-любому возможностей меньше, чем е 140-миллионной. Как ни готовься. Пример Израиля приводить не надо, там особый случай.
40 миллионное Государство, обладающее всеми технологиями...?? Не хотели воевать в Крыму? Получили "Дамбас" Не захотели воевать на Донбассе? Получили всю полыхающую Украину. А нафига? Нацарювалы и вывели. Население?.... - А здесь украинцы. коктейлями молотова от ...(авиации, РСЗО, предателей, калядныков. прихватизаторов,....) бейтесь! А "картинку" не обманешь https://www.bbc.com/news/world-europe-60506682
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Вот просто интересно, меня забанили за один пост, в котором я написал, что у нас тоже были ошибки ещё в 2014 и несколько критически отозвался о националистах и их роли. А Кудрявым можно писать 1,5 страницы бреда?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 06 бер, 2022 00:55, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Вот просто интересно, меня заьанили за один пост, в котором я написал, что у нас тоже были ошибки ещё в 2014 и несколько критически отозвался о националистах и их роли. А Кудрявым можно писать 1,5 страницы бреда?
ВСУ за 5 марта сбили девять российских самолетов и вертолетов
ВСУ за 5 марта сбили девять российских самолетов и вертолетов «Черный день» для российских ВВС.
РФ стала использовать авиацию в полный рост. Это для тех, кто что-то ожидает от РФ. Диалог полностью соответствует содержанию в РФ: https://vimeo.com/charter97?embedded=tr ... r=63809192 Если кто может выставите видео - текст и мозги "мамы" - после "Соловьёва" там делать нех...й. Картинка "в яблочко":
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 06 бер, 2022 02:26, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Цей недоумок - частий гість ток-шоу на мертвечуківсько-мураєвських каналах вважає, що рфія на нас напала лише тому, що парламент в часи ПО вніс у Конституцію вектор НАТО. У 2014 у нас був нейтральний статус і як нам це допомогло? Просто потрібно було весь відведений "Мінськом" час слідувати мудрості "Хочеш миру - готуйся до війни", а не до миру і не насміхатись з "армія-мова-віра".
Хорошая вернее вчерашняя подборка, кто интересовался Запорожьем? https://vimeo.com/charter97?embedded=tr ... r=63809192 Классные кадры - только они в спину нашим ........... продавателям Родины. Выставляте, кто сможет на форум. - Пожалуйста! Или вот, кто интересовался "Что дальше?". Вполне реалистичный план:
Украинская разведка добыла план оккупантов по установлению контроля над Украиной
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Послухав два ефіри Латиніної, потім ще декількох росіян і наших. І ось що я вам скажу. Нас починають годувати російськими фейками та розказнями, які закидають через так званих російських лібералів та корисних ідіотів з Заходу.
Всі ці розмови про танки, які росіяни кидають, бо не хочуть воювати. Насправді не хочуть вони воювати, бо у нас ще зима, вночі мінусова температура в полях, слякоть, чорнозем і засідки на дорогах. Тому вони звертають з доріг, де його їх чекають засідки. Далі йдуть полем, поки не грузнуть в багнюці.
Споживання палива зростає взимку в рази. Коли в танка закінчується паливо десь посеред лісу, то тут є два рішення - або можна лишитись в полі біля танка і чекати поки з посадки в тебе прилетить Джавелін. Або бігти ховатись в найближчу лісосмугу. Розмови про гарних росіян, що спеціально випалюють паливо, щоб потім здатись - це залиште для лохів.
Те саме стосується льотчиків, що начебто скидають бомби не на мирні об'єкти, а кудись в поле, щоб тільки не бомбити мирних українців. Наївно вірити в таке, бо в льотчика є чітке завдання, що куди скинути. Для цивільної людини це може бути якийсь цивільний, там будинок чи лікарня - для льотчика це просто "об'єкт", де зараз знаходиться штаб українців, родина генерала чи перебуває особисто Зеленський.
Чому льотчик може не скинути бомбу? А ви гляньте на записи пілота - там на листочку є географічна позначка і надпис "Стрєла". Тобто по них відпрацювали з тієї точки з ПЗРК "Стрєла". Якщо він побачить старт ракети, то буде маневрувати. Те саме стосується роботи зеніток і т.п.. Заходити на бомбардування може декілька разів, а потім в льотчика починає закінчуватись пальне, і щоб долетіти до бази льотчик скидає бомбу в поле, щоб літак став легше. Тепер більше зрозуміло, звідки ці розповіді про гарних льотчиків-росіян?
Взагалі коли журналісти та розслідувачі починають по колу як мантру повторювати розповіді про 90% російської армії, що вже використана в Україні, то я б напрягся - це не так. Вони перегруповуються і ще будуть атакувати. Більшість цих "експертів" бере свої аналітичні данні з декількох блогів, слухає по колу всяких там аналітиків-політологів тіпа Соловья, Сладкова, Фельгенгауера і Ко. І потім один одному переповідають, як воно насправді.
Війна ще триває. І гарматного м'яса та техніки там ще вистачає. Жодних сентиментів про гарних росіян, особливо якщо вони в російській формі.
Антон Павлушко, Аналітик «InformNapalm» t.me/informnapalm /3945
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".