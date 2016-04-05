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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 235236237238
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 07:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:У 40-миллионной страны по-любому возможностей меньше, чем у 140-миллионной.
вы очень не правы, любые возможности это люди, а деятельность людей напрямую зависит от их мотивации.

Какая мотивация у рабов? При первой же возможности сдаться или смыться. Там же рабство в армии, круговая порука. То же касается и тех кто наверху, они рабы пуйла, соответственно все отчеты и вся аналитика строятся не на фактах а на искажении фактов, чтобы хощяину понравилось.

Если нет прозрачности то достоверность любой информации никто проверить не может. Такая армия в принципе не может воевать. Их война это нагнать 20 тыс единиц техники и всё ей заблокировать. Только Украина слишком большая, для того чтобы её взять количеством.

про качество там просто не в курсе. Я уже давно (ещё до войны) писал что пуйло - сцыкун, даже сбитый боинг признать не может, боиться даже своих, всё что он умеет это лгать и блокировать тех кто говорит правду. Очень скоро его снесут свои, потому что после дворцов жить в северной корее мало кому захочется.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 07:45

В Ирпене катастрофа, вчера выключили моб.связь и э/э, люди не могут связаться с близкими, выезда из города нет, буча занята орками, есть факты обстрелов мирного населения.

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vitaliian
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