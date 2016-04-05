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Додано: Нед 06 бер, 2022 07:45
Додано: Нед 06 бер, 2022 08:33
Харків'яни, тримайтесь. Від Харкова залежить дуже дуже багато :і оборона східного флангу, і оборона Києва.
рад бачити вас обох живими,
напишіть який стан зараз у місті -інтенсивність обстрілів/бомбардувань так сама чи ворог вже видихається?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 06 бер, 2022 08:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
под Харьковом
Додано: Нед 06 бер, 2022 08:49
всі переговори з ворогом Україна веде з точки зору гуманизма відносно мирного населення України яке піддасться геноциду (щоб потім ніхто не міг звинуватити в том що ми не використали навіть самий мізерний шанс)
всі переговори з ворогом не варти навіть згаяного на те часу ,
але Зеленський веде і буде вести ці переговори, тому що навіть сотня врятованих українців це вже багато
зелені коридори РФ буде розстрілювати і звинувачувати в цьому нас (що роблять націоналісти не підконтрольні уряду),
на каналах параші взагалі педалирують що вони воюють з нац. батальонами (з Франківщини) і жодного натяку на ВСУ
те що вчора було в Маріуполі-це калька до інших зелених коридорів
якщо хтось сподівається що у фашистів е хоть толика милосердя -то це велика помилка
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 06 бер, 2022 08:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
припиніть балаган, на даний час до президента не має питань, він робить майже все
а те що було навіть місяць тому не варте поминати, щоб не рушити міць нашого спротиву
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 06 бер, 2022 09:02
Світові платіжні системи Visa та Mastercard оголосили про повне припинення співпраці з усіма російськими банками.
Платіжні системи взяли зобов’язання зупинити всі транзакції, що пов’язані з Росією. Картки Visa та Mastercard, випущені в Росії, більше не будуть обслуговуватися ніде у світі. Visa додала, що картки, випущені у закордонних банках, перестануть обслуговуватися в Росії. (Орки, мандруйте в межах рф).
Дії двох світових гігантів, що контролюють левову частку світових платежів та досі мали фактичну монополію на ринку Росії, були скоординованими – їхні заяви з’явилися з різницею у 16 хвилин, а накладені на Росію обмеження є подібними.
Примітно, що жодна з мереж не назвала точну дату зупинки обслуговування, але йдеться про дуже швидке втілення цих обмежень.
Дата зупинки не має значення, жахлива паніка на рф гарантована. Рф швидко відрізають від усього цивілізованого світу. Те, що в них зараз, то ще квіточки, а ягідки - незабаром..
Додано: Нед 06 бер, 2022 09:07
не згоден на 200%
російскою: НАТО даже сейчас демонстрирует свою бесхребетность и беспомощность (о чем заявил президент и сним многие согласны)
вступить в НАТО с пребалтами ми никак не могли (у нас даже в 2019г полстраны имело совковое мышление, посмотрите как голосовала Одеса, Харьков, Мариуполь, Луганская область на выборах на ОПЗЖ-от 23 до 49%)
Порошенко делал многое правильно-страна пыталась менять мышление населения с явно пророссийского хотя бы на нейтральное (мне сегодня написал один "друг детства" сепар, о том что в Харькове странная война), конкретно он не уточнил что имеет ввиду (но он до упора спорил 8 лет назад со мной по сбитому Боингу) и на вопрос : ты за кого? не ответил
У него жена в Харькове (а сам он в рейсе -Сингапур-Китай и тд)
прошу харьковчан ответить-есть у народ хоть толика сомнения, что это не Россия бомбит Харьков и другие наши города?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 06 бер, 2022 09:10
fler
Який стан зараз в Миколаїві?
Одеса вдячна Миколаїву, що стоїть як форпост, тримайтесь
від вас залежить весь південний фронт (і від Маріуполя і Запоріжжя також)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 06 бер, 2022 09:15
Думаю Харьков да и Донецк с Луганском уже все всьо поняли.
За это и расплачиваються сейчас.
Если бы восточные и южные регионы думали и голосовали как западные (Черновол, поддержка НАТО и Евросоюза) мы бы были уже в НАТО и в Евросоюза и не было бы этого всего.
А так каждому воздаеться по заслугам.
Додано: Нед 06 бер, 2022 09:21
На расии начались драки в магазинах за кастрюли.
Это хорошо, революция 1917 началась из-за нехватки хлеба, в 1991 из-за нехватки колбасы в магазинах.
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