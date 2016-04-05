Додано: Нед 06 бер, 2022 09:10

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Який стан зараз в Миколаїві?

Одеса вдячна Миколаїву, що стоїть як форпост, тримайтесь

від вас залежить весь південний фронт (і від Маріуполя і Запоріжжя також)

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.