Додано: Нед 06 бер, 2022 07:40

ЛАД написав: У 40-миллионной страны по-любому возможностей меньше, чем у 140-миллионной. У 40-миллионной страны по-любому возможностей меньше, чем у 140-миллионной.

вы очень не правы, любые возможности это люди, а деятельность людей напрямую зависит от их мотивации.Какая мотивация у рабов? При первой же возможности сдаться или смыться. Там же рабство в армии, круговая порука. То же касается и тех кто наверху, они рабы пуйла, соответственно все отчеты и вся аналитика строятся не на фактах а на искажении фактов, чтобы хощяину понравилось.Если нет прозрачности то достоверность любой информации никто проверить не может. Такая армия в принципе не может воевать. Их война это нагнать 20 тыс единиц техники и всё ей заблокировать. Только Украина слишком большая, для того чтобы её взять количеством.про качество там просто не в курсе. Я уже давно (ещё до войны) писал что пуйло - сцыкун, даже сбитый боинг признать не может, боиться даже своих, всё что он умеет это лгать и блокировать тех кто говорит правду. Очень скоро его снесут свои, потому что после дворцов жить в северной корее мало кому захочется.