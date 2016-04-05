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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 236237238239>
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 07:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:У 40-миллионной страны по-любому возможностей меньше, чем у 140-миллионной.
вы очень не правы, любые возможности это люди, а деятельность людей напрямую зависит от их мотивации.

Какая мотивация у рабов? При первой же возможности сдаться или смыться. Там же рабство в армии, круговая порука. То же касается и тех кто наверху, они рабы пуйла, соответственно все отчеты и вся аналитика строятся не на фактах а на искажении фактов, чтобы хощяину понравилось.

Если нет прозрачности то достоверность любой информации никто проверить не может. Такая армия в принципе не может воевать. Их война это нагнать 20 тыс единиц техники и всё ей заблокировать. Только Украина слишком большая, для того чтобы её взять количеством.

про качество там просто не в курсе. Я уже давно (ещё до войны) писал что пуйло - сцыкун, даже сбитый боинг признать не может, боиться даже своих, всё что он умеет это лгать и блокировать тех кто говорит правду. Очень скоро его снесут свои, потому что после дворцов жить в северной корее мало кому захочется.
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 07:45

В Ирпене катастрофа, вчера выключили моб.связь и э/э, люди не могут связаться с близкими, выезда из города нет, буча занята орками, есть факты обстрелов мирного населения.

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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 08:33

  Starikan написав:
  ЛАД написав:Кстати говоря, мы сейчас очень настойчиво добиваемся закрытого неба. Не уверен, что это очень хорошо, хотя, понятно, нам это нужно. Большие риски столкновения НАТО-Россия. Может действительно дойти до ядерного конфликта. Мы в этом случае будем первыми пострадавшими (если тактическими).

Хотя бы ПВО дали нормальное. А то Харьков утюжат абсолютно безнаказанно.


Харків'яни, тримайтесь. Від Харкова залежить дуже дуже багато :і оборона східного флангу, і оборона Києва.

рад бачити вас обох живими,

напишіть який стан зараз у місті -інтенсивність обстрілів/бомбардувань так сама чи ворог вже видихається?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 08:49

  otg написав:Говорят о переговорах в Стамбуле. Кто что думает?


всі переговори з ворогом Україна веде з точки зору гуманизма відносно мирного населення України яке піддасться геноциду (щоб потім ніхто не міг звинуватити в том що ми не використали навіть самий мізерний шанс)

всі переговори з ворогом не варти навіть згаяного на те часу ,
але Зеленський веде і буде вести ці переговори, тому що навіть сотня врятованих українців це вже багато

зелені коридори РФ буде розстрілювати і звинувачувати в цьому нас (що роблять націоналісти не підконтрольні уряду),
на каналах параші взагалі педалирують що вони воюють з нац. батальонами (з Франківщини) і жодного натяку на ВСУ

те що вчора було в Маріуполі-це калька до інших зелених коридорів
якщо хтось сподівається що у фашистів е хоть толика милосердя -то це велика помилка
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 08:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  osafly написав:Прийдет время и это гунявое недоразумение за все ответит.


припиніть балаган, на даний час до президента не має питань, він робить майже все

а те що було навіть місяць тому не варте поминати, щоб не рушити міць нашого спротиву
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 09:02

Світові платіжні системи Visa та Mastercard оголосили про повне припинення співпраці з усіма російськими банками.
Платіжні системи взяли зобов’язання зупинити всі транзакції, що пов’язані з Росією. Картки Visa та Mastercard, випущені в Росії, більше не будуть обслуговуватися ніде у світі. Visa додала, що картки, випущені у закордонних банках, перестануть обслуговуватися в Росії. (Орки, мандруйте в межах рф).
Дії двох світових гігантів, що контролюють левову частку світових платежів та досі мали фактичну монополію на ринку Росії, були скоординованими – їхні заяви з’явилися з різницею у 16 хвилин, а накладені на Росію обмеження є подібними.
Примітно, що жодна з мереж не назвала точну дату зупинки обслуговування, але йдеться про дуже швидке втілення цих обмежень.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 6/7135337/

Дата зупинки не має значення, жахлива паніка на рф гарантована. Рф швидко відрізають від усього цивілізованого світу. Те, що в них зараз, то ще квіточки, а ягідки - незабаром..
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 09:07

  ЛАД написав:
  flyman написав:..........
За те що Україна має мати позаблоковий статус (як було до того в Конституції), а не те що вписав в Конституцію Порошенко (думаючи, що його виберуть вдруге), тут підтирають пости.

В НАТО мы опоздали, надо было вместе с прибалтами, но тогда мы были против.
А Порошенке не надо было записывать в Конституцию, а тихо работать в этом направлении. А тогда слишком много кукарекали, а сделали реально... Разве что безвиз.


не згоден на 200%

російскою: НАТО даже сейчас демонстрирует свою бесхребетность и беспомощность (о чем заявил президент и сним многие согласны)
вступить в НАТО с пребалтами ми никак не могли (у нас даже в 2019г полстраны имело совковое мышление, посмотрите как голосовала Одеса, Харьков, Мариуполь, Луганская область на выборах на ОПЗЖ-от 23 до 49%)
https://www.bbc.com/russian/features-49089543

Порошенко делал многое правильно-страна пыталась менять мышление населения с явно пророссийского хотя бы на нейтральное (мне сегодня написал один "друг детства" сепар, о том что в Харькове странная война), конкретно он не уточнил что имеет ввиду (но он до упора спорил 8 лет назад со мной по сбитому Боингу) и на вопрос : ты за кого? не ответил
У него жена в Харькове (а сам он в рейсе -Сингапур-Китай и тд)
прошу харьковчан ответить-есть у народ хоть толика сомнения, что это не Россия бомбит Харьков и другие наши города?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 09:10

fler

Який стан зараз в Миколаїві?
Одеса вдячна Миколаїву, що стоїть як форпост, тримайтесь
від вас залежить весь південний фронт (і від Маріуполя і Запоріжжя також)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 09:15

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:..........
За те що Україна має мати позаблоковий статус (як було до того в Конституції), а не те що вписав в Конституцію Порошенко (думаючи, що його виберуть вдруге), тут підтирають пости.

В НАТО мы опоздали, надо было вместе с прибалтами, но тогда мы были против.
А Порошенке не надо было записывать в Конституцию, а тихо работать в этом направлении. А тогда слишком много кукарекали, а сделали реально... Разве что безвиз.


не згоден на 200%

російскою: НАТО даже сейчас демонстрирует свою бесхребетность и беспомощность (о чем заявил президент и сним многие согласны)
вступить в НАТО с пребалтами ми никак не могли (у нас даже в 2019г полстраны имело совковое мышление, посмотрите как голосовала Одеса, Харьков, Мариуполь, Луганская область на выборах на ОПЗЖ-от 23 до 49%)
https://www.bbc.com/russian/features-49089543

Порошенко делал многое правильно-страна пыталась менять мышление населения с явно пророссийского хотя бы на нейтральное (мне сегодня написал один "друг детства" сепар, о том что в Харькове странная война), конкретно он не уточнил что имеет ввиду (но он до упора спорил 8 лет назад со мной по сбитому Боингу) и на вопрос : ты за кого? не ответил
У него жена в Харькове (а сам он в рейсе -Сингапур-Китай и тд)
прошу харьковчан ответить-есть у народ хоть толика сомнения, что это не Россия бомбит Харьков и другие наши города?


Думаю Харьков да и Донецк с Луганском уже все всьо поняли.
За это и расплачиваються сейчас.
Если бы восточные и южные регионы думали и голосовали как западные (Черновол, поддержка НАТО и Евросоюза) мы бы были уже в НАТО и в Евросоюза и не было бы этого всего.
А так каждому воздаеться по заслугам.
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 09:21



На расии начались драки в магазинах за кастрюли.
Это хорошо, революция 1917 началась из-за нехватки хлеба, в 1991 из-за нехватки колбасы в магазинах.
Хомякоид
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