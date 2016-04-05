ЛАД написав: У 40-миллионной страны по-любому возможностей меньше, чем е 140-миллионной. Как ни готовься. Пример Израиля приводить не надо, там особый случай.
40 миллионное Государство, обладающее всеми технологиями...?? Не хотели воевать в Крыму? Получили "Дамбас" Не захотели воевать на Донбассе? Получили всю полыхающую Украину. А нафига? Нацарювалы и вывели. Население?.... - А здесь украинцы. коктейлями молотова от ...(авиации, РСЗО, предателей, калядныков. прихватизаторов,....) бейтесь! А "картинку" не обманешь https://www.bbc.com/news/world-europe-60506682
отож, доцарувалися .. тільки Путін думав, що його царування зустрінуть "паляньіцамі"