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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 236237238239
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 09:36

Хомякоид
До чого тут Чорновіл? Сподіваюсь, ви мали на увазі В.М. Чорновола. У нього у програмі щось було сказано за НАТО?
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 09:47

рекомендую почитать, последнюю неделю...
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 09:54

  prodigy написав:fler

Який стан зараз в Миколаїві?
Одеса вдячна Миколаїву, що стоїть як форпост, тримайтесь
від вас залежить весь південний фронт (і від Маріуполя і Запоріжжя також)


Дякую, поки тихо. Ми з Херсоном тісно співпрацюємо.
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 09:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомякоид написав:каждому воздаеться по заслугам


если бы все люди были умными...

давайте забудем , сейчас надо убивать врагов
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 10:30

  Kudrjavuy написав:
  ЛАД написав:
У 40-миллионной страны по-любому возможностей меньше, чем е 140-миллионной.
Как ни готовься. Пример Израиля приводить не надо, там особый случай.

40 миллионное Государство, обладающее всеми технологиями...??
Не хотели воевать в Крыму?
Получили "Дамбас"
Не захотели воевать на Донбассе?
Получили всю полыхающую Украину.
А нафига? Нацарювалы и вывели.
Население?....
- А здесь украинцы.
коктейлями молотова от ...(авиации, РСЗО, предателей, калядныков. прихватизаторов,....) бейтесь!
А "картинку" не обманешь https://www.bbc.com/news/world-europe-60506682

отож, доцарувалися .. тільки Путін думав, що його царування зустрінуть "паляньіцамі"
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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