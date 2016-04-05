Додано: Нед 06 бер, 2022 11:40

Украина однозначно победит !!!

"Боевой Архангел Майдана"

Пока наше политическое руководство превращалось из КВНщиков в "коллективного Черчилля",а военное - в коллективного Маннергейма" -

Украинцы опять построили ,и "запустили" Майдан ,только теперь размером со всю Страну !

Остановить ,или уничтожить его ,пока он не выполнит свою задачу, просто невозможно — это аксиома .

Любая сила ,противостоящая ему ,только питает его энергией , как "черную дыру " !

Боевой Архангел Майдана начал своё победное шествие по Планете - это Инферно и Апокалипсис в одном флаконе ,мать его , и горе тому , кто станет у него на пути !

А вы говорите - танки ,орки .))

Все буде добре у кожного з нас !!!

Для ЗЛЫХ людей мы тоже ВОЛКИ.