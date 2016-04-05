Хомякоид
До чого тут Чорновіл? Сподіваюсь, ви мали на увазі В.М. Чорновола. У нього у програмі щось було сказано за НАТО?
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Додано: Нед 06 бер, 2022 09:36
Хомякоид
До чого тут Чорновіл? Сподіваюсь, ви мали на увазі В.М. Чорновола. У нього у програмі щось було сказано за НАТО?
Додано: Нед 06 бер, 2022 09:47
рекомендую почитать, последнюю неделю...
Додано: Нед 06 бер, 2022 09:54
Додано: Нед 06 бер, 2022 09:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
если бы все люди были умными...
давайте забудем , сейчас надо убивать врагов
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 06 бер, 2022 10:30
отож, доцарувалися .. тільки Путін думав, що його царування зустрінуть "паляньіцамі"
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 06 бер, 2022 11:21
в 10:00 через Запорожье проследовала большая колонна автобусов с красными крестами
В Мариуполе с 12:00 начинается эвакуация мирного населения
По информации Координационного центра под управлением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко сегодня, 6 марта, с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины.
С 12:00 начинается эвакуация мирного населения. В качестве гуманитарного «зеленого» коридора выбран маршрут Мариуполь – Портовское – Мангуш – (в объезд Никольского) Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье.
Эвакуация населения будет происходит из трех локаций муниципальными автобусами:
📍 СК «Ильичевец» (пр. Нахимова, 53)
📍 Драматический театр (Театральная площадь, 1)
📍 Кальмиусская районная администрация – (пр. Металлургов, 193
Следуя маршруту гуманитарного коридора можно выехать из города на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами). В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного креста. Просьба ко всем водителям, выезжающим из города, максимально содействовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт.
Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Дополнительное оповещение жителей города будет проходить силами национальной полиции.
Додано: Нед 06 бер, 2022 11:23
Додано: Нед 06 бер, 2022 11:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Украина однозначно победит !!!
"Боевой Архангел Майдана"
Пока наше политическое руководство превращалось из КВНщиков в "коллективного Черчилля",а военное - в коллективного Маннергейма" -
Украинцы опять построили ,и "запустили" Майдан ,только теперь размером со всю Страну !
Остановить ,или уничтожить его ,пока он не выполнит свою задачу, просто невозможно — это аксиома .
Любая сила ,противостоящая ему ,только питает его энергией , как "черную дыру " !
Боевой Архангел Майдана начал своё победное шествие по Планете - это Инферно и Апокалипсис в одном флаконе ,мать его , и горе тому , кто станет у него на пути !
А вы говорите - танки ,орки .))
Все буде добре у кожного з нас !!!
Для ЗЛЫХ людей мы тоже ВОЛКИ.
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