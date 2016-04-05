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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 235236237238
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 09:36

Хомякоид
До чого тут Чорновіл? Сподіваюсь, ви мали на увазі В.М. Чорновола. У нього у програмі щось було сказано за НАТО?
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 09:47

рекомендую почитать, последнюю неделю...
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edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 09:54

  prodigy написав:fler

Який стан зараз в Миколаїві?
Одеса вдячна Миколаїву, що стоїть як форпост, тримайтесь
від вас залежить весь південний фронт (і від Маріуполя і Запоріжжя також)


Дякую, поки тихо. Ми з Херсоном тісно співпрацюємо.
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 09:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомякоид написав:каждому воздаеться по заслугам


если бы все люди были умными...

давайте забудем , сейчас надо убивать врагов
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 10:30

  Kudrjavuy написав:
  ЛАД написав:
У 40-миллионной страны по-любому возможностей меньше, чем е 140-миллионной.
Как ни готовься. Пример Израиля приводить не надо, там особый случай.

40 миллионное Государство, обладающее всеми технологиями...??
Не хотели воевать в Крыму?
Получили "Дамбас"
Не захотели воевать на Донбассе?
Получили всю полыхающую Украину.
А нафига? Нацарювалы и вывели.
Население?....
- А здесь украинцы.
коктейлями молотова от ...(авиации, РСЗО, предателей, калядныков. прихватизаторов,....) бейтесь!
А "картинку" не обманешь https://www.bbc.com/news/world-europe-60506682

отож, доцарувалися .. тільки Путін думав, що його царування зустрінуть "паляньіцамі"
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 11:21

в 10:00 через Запорожье проследовала большая колонна автобусов с красными крестами

В Мариуполе с 12:00 начинается эвакуация мирного населения

По информации Координационного центра под управлением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко сегодня, 6 марта, с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины.

С 12:00 начинается эвакуация мирного населения. В качестве гуманитарного «зеленого» коридора выбран маршрут Мариуполь – Портовское – Мангуш – (в объезд Никольского) Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье.

Эвакуация населения будет происходит из трех локаций муниципальными автобусами:
📍 СК «Ильичевец» (пр. Нахимова, 53)
📍 Драматический театр (Театральная площадь, 1)
📍 Кальмиусская районная администрация – (пр. Металлургов, 193

Следуя маршруту гуманитарного коридора можно выехать из города на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами). В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного креста. Просьба ко всем водителям, выезжающим из города, максимально содействовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт.

Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Дополнительное оповещение жителей города будет проходить силами национальной полиции.
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 11:23

  edvardd написав:в 10:00 через Запорожье проследовала большая колонна автобусов с красными крестами

В Мариуполе с 12:00 начинается эвакуация мирного населения

Дай-то Бог ... но я что-то сомневаюсь, что эвакуация будет
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 11:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Украина однозначно победит !!!
"Боевой Архангел Майдана"
Пока наше политическое руководство превращалось из КВНщиков в "коллективного Черчилля",а военное - в коллективного Маннергейма" -
Украинцы опять построили ,и "запустили" Майдан ,только теперь размером со всю Страну !
Остановить ,или уничтожить его ,пока он не выполнит свою задачу, просто невозможно — это аксиома .
Любая сила ,противостоящая ему ,только питает его энергией , как "черную дыру " !
Боевой Архангел Майдана начал своё победное шествие по Планете - это Инферно и Апокалипсис в одном флаконе ,мать его , и горе тому , кто станет у него на пути !
А вы говорите - танки ,орки .))
Все буде добре у кожного з нас !!!
Для ЗЛЫХ людей мы тоже ВОЛКИ.
volk-1970
 
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