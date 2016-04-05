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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 236237238239>
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 09:36

Хомякоид
До чого тут Чорновіл? Сподіваюсь, ви мали на увазі В.М. Чорновола. У нього у програмі щось було сказано за НАТО?
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 09:47

рекомендую почитать, последнюю неделю...
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edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 09:54

  prodigy написав:fler

Який стан зараз в Миколаїві?
Одеса вдячна Миколаїву, що стоїть як форпост, тримайтесь
від вас залежить весь південний фронт (і від Маріуполя і Запоріжжя також)


Дякую, поки тихо. Ми з Херсоном тісно співпрацюємо.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 09:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомякоид написав:каждому воздаеться по заслугам


если бы все люди были умными...

давайте забудем , сейчас надо убивать врагов
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 10:30

  Kudrjavuy написав:
  ЛАД написав:
У 40-миллионной страны по-любому возможностей меньше, чем е 140-миллионной.
Как ни готовься. Пример Израиля приводить не надо, там особый случай.

40 миллионное Государство, обладающее всеми технологиями...??
Не хотели воевать в Крыму?
Получили "Дамбас"
Не захотели воевать на Донбассе?
Получили всю полыхающую Украину.
А нафига? Нацарювалы и вывели.
Население?....
- А здесь украинцы.
коктейлями молотова от ...(авиации, РСЗО, предателей, калядныков. прихватизаторов,....) бейтесь!
А "картинку" не обманешь https://www.bbc.com/news/world-europe-60506682

отож, доцарувалися .. тільки Путін думав, що його царування зустрінуть "паляньіцамі"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 11:21

в 10:00 через Запорожье проследовала большая колонна автобусов с красными крестами

В Мариуполе с 12:00 начинается эвакуация мирного населения

По информации Координационного центра под управлением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко сегодня, 6 марта, с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины.

С 12:00 начинается эвакуация мирного населения. В качестве гуманитарного «зеленого» коридора выбран маршрут Мариуполь – Портовское – Мангуш – (в объезд Никольского) Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье.

Эвакуация населения будет происходит из трех локаций муниципальными автобусами:
📍 СК «Ильичевец» (пр. Нахимова, 53)
📍 Драматический театр (Театральная площадь, 1)
📍 Кальмиусская районная администрация – (пр. Металлургов, 193

Следуя маршруту гуманитарного коридора можно выехать из города на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами). В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного креста. Просьба ко всем водителям, выезжающим из города, максимально содействовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт.

Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Дополнительное оповещение жителей города будет проходить силами национальной полиции.
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 11:23

  edvardd написав:в 10:00 через Запорожье проследовала большая колонна автобусов с красными крестами

В Мариуполе с 12:00 начинается эвакуация мирного населения

Дай-то Бог ... но я что-то сомневаюсь, что эвакуация будет
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 11:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Украина однозначно победит !!!
"Боевой Архангел Майдана"
Пока наше политическое руководство превращалось из КВНщиков в "коллективного Черчилля",а военное - в коллективного Маннергейма" -
Украинцы опять построили ,и "запустили" Майдан ,только теперь размером со всю Страну !
Остановить ,или уничтожить его ,пока он не выполнит свою задачу, просто невозможно — это аксиома .
Любая сила ,противостоящая ему ,только питает его энергией , как "черную дыру " !
Боевой Архангел Майдана начал своё победное шествие по Планете - это Инферно и Апокалипсис в одном флаконе ,мать его , и горе тому , кто станет у него на пути !
А вы говорите - танки ,орки .))
Все буде добре у кожного з нас !!!
volk-1970
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 12:42

Путинская психика

То, как человек воспринимает других людей или определенные социальные группы, в значительной степени зависит от особенностей его психики. Разумеется, судить о душевном складе Путина мы можем лишь гипотетически, полагаясь на видимые признаки.

Здесь стоит обратиться к американскому психиатру Джеймсу Фэллону. Изучая диктаторов, он обнаружил у них немало сходств. В частности неспособность к чувству вины, высокомерие, лживость, коварство и безжалостность.

В 2018 году Фэллон выступил на нью-йоркской конференции PutinCon с докладом «Внутри путинской психики». На основе собственных наблюдений и рассказов людей, лично знакомых с Путиным, ученый пришел к выводу, что российский президент склонен к социопатии.

«Я не думаю, что Путин страдает каким-то расстройством личности. Он прекрасно отдает себе отчет в своих действиях. У него имеются черты не психопата, а социопата. Таких людей, как правило, объединяет то, что они получили некую психологическую травму в очень раннем возрасте. Возможно, в детстве их избивали или унижали, и они озлоблены на весь мир. Таковы многие террористы, чувствующие, что мир над ними надругался, и они должны ему отомстить. Вот этот тип поведения похож на путинский. Я не готов сказать, что Путин в полной мере социопат, но очевидно, что ему присущи социопатические черты. Он не сочувствует народу искренне и, похоже, вообще не способен к эмпатии. Но он понимает, чего хотят люди», — отмечает Фэллон.

Предполагая, чего хочет русский народ, психиатр ссылается на эпигенетику — науку, изучающую влияние психологических и социальных факторов на работу человеческих генов.

«У того, кто в детстве часто подвергался насилию, меняется геном. Взрослея, такой человек не просто привыкает к угнетению, но и в каком-то смысле в нем нуждается. Эпигенетики обнаружили, что многие потомки людей, столетиями находившихся в рабстве, склонны к насилию значительно больше, чем те, у кого не было предков-рабов. Почему так популярен Путин? Потому что он предлагает именно то, что нужно людям, которых сотни лет угнетал сперва монархический, а потом советский режим. Понятно, что в России этот вывод многим не понравится, но так выглядит успех Путина с точки зрения неврологии. Это обусловлено эпигенетически: люди, подвергавшиеся насилию, не могут жить без сильной руки, без диктатора», — говорит Фэллон.

Если его утверждения верны, то Путин не испытывает сочувствия и к жителям оккупированных территорий, но при этом, по аналогии с россиянами, понимает, как думает пророссийская часть (в путинском представлении, очевидно, абсолютное большинство) местного населения.

Собственно, есть два вида эмпатии: эмоциональная (способность распознавать чужие чувства) и когнитивная (умение понимать, как мыслят другие люди).

Разумеется, Путин осознает, что базовая историческая потребность пророссийских жителей заключается в патернализме, который должен осуществляться «родственной рукой».

И похоже, кремлевский лидер уверен, что он удовлетворяет эту коллективную потребность. «Защищает» от Украины.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 12:44

пишуть, що "звичайне" бомбардування Токіо було за наслідками жахливіше чим "атомне" Хіросіми/Нагасакі
flyman
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