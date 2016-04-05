Хомякоид
До чого тут Чорновіл? Сподіваюсь, ви мали на увазі В.М. Чорновола. У нього у програмі щось було сказано за НАТО?
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Додано: Нед 06 бер, 2022 09:36
Хомякоид
До чого тут Чорновіл? Сподіваюсь, ви мали на увазі В.М. Чорновола. У нього у програмі щось було сказано за НАТО?
Додано: Нед 06 бер, 2022 09:47
рекомендую почитать, последнюю неделю...
Додано: Нед 06 бер, 2022 09:54
Додано: Нед 06 бер, 2022 09:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 06 бер, 2022 10:30
отож, доцарувалися .. тільки Путін думав, що його царування зустрінуть "паляньіцамі"
Додано: Нед 06 бер, 2022 11:21
в 10:00 через Запорожье проследовала большая колонна автобусов с красными крестами
В Мариуполе с 12:00 начинается эвакуация мирного населения
По информации Координационного центра под управлением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко сегодня, 6 марта, с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины.
С 12:00 начинается эвакуация мирного населения. В качестве гуманитарного «зеленого» коридора выбран маршрут Мариуполь – Портовское – Мангуш – (в объезд Никольского) Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье.
Эвакуация населения будет происходит из трех локаций муниципальными автобусами:
📍 СК «Ильичевец» (пр. Нахимова, 53)
📍 Драматический театр (Театральная площадь, 1)
📍 Кальмиусская районная администрация – (пр. Металлургов, 193
Следуя маршруту гуманитарного коридора можно выехать из города на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами). В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного креста. Просьба ко всем водителям, выезжающим из города, максимально содействовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт.
Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Дополнительное оповещение жителей города будет проходить силами национальной полиции.
Додано: Нед 06 бер, 2022 11:23
Додано: Нед 06 бер, 2022 11:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Украина однозначно победит !!!
"Боевой Архангел Майдана"
Пока наше политическое руководство превращалось из КВНщиков в "коллективного Черчилля",а военное - в коллективного Маннергейма" -
Украинцы опять построили ,и "запустили" Майдан ,только теперь размером со всю Страну !
Остановить ,или уничтожить его ,пока он не выполнит свою задачу, просто невозможно — это аксиома .
Любая сила ,противостоящая ему ,только питает его энергией , как "черную дыру " !
Боевой Архангел Майдана начал своё победное шествие по Планете - это Инферно и Апокалипсис в одном флаконе ,мать его , и горе тому , кто станет у него на пути !
А вы говорите - танки ,орки .))
Все буде добре у кожного з нас !!!
Додано: Нед 06 бер, 2022 12:42
Путинская психика
То, как человек воспринимает других людей или определенные социальные группы, в значительной степени зависит от особенностей его психики. Разумеется, судить о душевном складе Путина мы можем лишь гипотетически, полагаясь на видимые признаки.
Здесь стоит обратиться к американскому психиатру Джеймсу Фэллону. Изучая диктаторов, он обнаружил у них немало сходств. В частности неспособность к чувству вины, высокомерие, лживость, коварство и безжалостность.
В 2018 году Фэллон выступил на нью-йоркской конференции PutinCon с докладом «Внутри путинской психики». На основе собственных наблюдений и рассказов людей, лично знакомых с Путиным, ученый пришел к выводу, что российский президент склонен к социопатии.
«Я не думаю, что Путин страдает каким-то расстройством личности. Он прекрасно отдает себе отчет в своих действиях. У него имеются черты не психопата, а социопата. Таких людей, как правило, объединяет то, что они получили некую психологическую травму в очень раннем возрасте. Возможно, в детстве их избивали или унижали, и они озлоблены на весь мир. Таковы многие террористы, чувствующие, что мир над ними надругался, и они должны ему отомстить. Вот этот тип поведения похож на путинский. Я не готов сказать, что Путин в полной мере социопат, но очевидно, что ему присущи социопатические черты. Он не сочувствует народу искренне и, похоже, вообще не способен к эмпатии. Но он понимает, чего хотят люди», — отмечает Фэллон.
Предполагая, чего хочет русский народ, психиатр ссылается на эпигенетику — науку, изучающую влияние психологических и социальных факторов на работу человеческих генов.
«У того, кто в детстве часто подвергался насилию, меняется геном. Взрослея, такой человек не просто привыкает к угнетению, но и в каком-то смысле в нем нуждается. Эпигенетики обнаружили, что многие потомки людей, столетиями находившихся в рабстве, склонны к насилию значительно больше, чем те, у кого не было предков-рабов. Почему так популярен Путин? Потому что он предлагает именно то, что нужно людям, которых сотни лет угнетал сперва монархический, а потом советский режим. Понятно, что в России этот вывод многим не понравится, но так выглядит успех Путина с точки зрения неврологии. Это обусловлено эпигенетически: люди, подвергавшиеся насилию, не могут жить без сильной руки, без диктатора», — говорит Фэллон.
Если его утверждения верны, то Путин не испытывает сочувствия и к жителям оккупированных территорий, но при этом, по аналогии с россиянами, понимает, как думает пророссийская часть (в путинском представлении, очевидно, абсолютное большинство) местного населения.
Собственно, есть два вида эмпатии: эмоциональная (способность распознавать чужие чувства) и когнитивная (умение понимать, как мыслят другие люди).
Разумеется, Путин осознает, что базовая историческая потребность пророссийских жителей заключается в патернализме, который должен осуществляться «родственной рукой».
И похоже, кремлевский лидер уверен, что он удовлетворяет эту коллективную потребность. «Защищает» от Украины.
Додано: Нед 06 бер, 2022 12:44
пишуть, що "звичайне" бомбардування Токіо було за наслідками жахливіше чим "атомне" Хіросіми/Нагасакі
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