Додано: Нед 06 бер, 2022 12:42

То, как человек воспринимает других людей или определенные социальные группы, в значительной степени зависит от особенностей его психики. Разумеется, судить о душевном складе Путина мы можем лишь гипотетически, полагаясь на видимые признаки.



Здесь стоит обратиться к американскому психиатру Джеймсу Фэллону. Изучая диктаторов, он обнаружил у них немало сходств. В частности неспособность к чувству вины, высокомерие, лживость, коварство и безжалостность.



В 2018 году Фэллон выступил на нью-йоркской конференции PutinCon с докладом «Внутри путинской психики». На основе собственных наблюдений и рассказов людей, лично знакомых с Путиным, ученый пришел к выводу, что российский президент склонен к социопатии.



«Я не думаю, что Путин страдает каким-то расстройством личности. Он прекрасно отдает себе отчет в своих действиях. У него имеются черты не психопата, а социопата. Таких людей, как правило, объединяет то, что они получили некую психологическую травму в очень раннем возрасте. Возможно, в детстве их избивали или унижали, и они озлоблены на весь мир. Таковы многие террористы, чувствующие, что мир над ними надругался, и они должны ему отомстить. Вот этот тип поведения похож на путинский. Я не готов сказать, что Путин в полной мере социопат, но очевидно, что ему присущи социопатические черты. Он не сочувствует народу искренне и, похоже, вообще не способен к эмпатии. Но он понимает, чего хотят люди», — отмечает Фэллон.



Предполагая, чего хочет русский народ, психиатр ссылается на эпигенетику — науку, изучающую влияние психологических и социальных факторов на работу человеческих генов.



«У того, кто в детстве часто подвергался насилию, меняется геном. Взрослея, такой человек не просто привыкает к угнетению, но и в каком-то смысле в нем нуждается. Эпигенетики обнаружили, что многие потомки людей, столетиями находившихся в рабстве, склонны к насилию значительно больше, чем те, у кого не было предков-рабов. Почему так популярен Путин? Потому что он предлагает именно то, что нужно людям, которых сотни лет угнетал сперва монархический, а потом советский режим. Понятно, что в России этот вывод многим не понравится, но так выглядит успех Путина с точки зрения неврологии. Это обусловлено эпигенетически: люди, подвергавшиеся насилию, не могут жить без сильной руки, без диктатора», — говорит Фэллон.



Если его утверждения верны, то Путин не испытывает сочувствия и к жителям оккупированных территорий, но при этом, по аналогии с россиянами, понимает, как думает пророссийская часть (в путинском представлении, очевидно, абсолютное большинство) местного населения.



Собственно, есть два вида эмпатии: эмоциональная (способность распознавать чужие чувства) и когнитивная (умение понимать, как мыслят другие люди).



Разумеется, Путин осознает, что базовая историческая потребность пророссийских жителей заключается в патернализме, который должен осуществляться «родственной рукой».



И похоже, кремлевский лидер уверен, что он удовлетворяет эту коллективную потребность. «Защищает» от Украины.