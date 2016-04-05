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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 236237238239
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 12:48

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:У 40-миллионной страны по-любому возможностей меньше, чем у 140-миллионной.
вы очень не правы, любые возможности это люди, а деятельность людей напрямую зависит от их мотивации.
.....

Всё это очень важно.
Тем не менее, вы же не будете сравнивать военные возможности, к примеру, США и Ирака. И результаты войны это хорошо продемонстрировали.
Надеюсь, Вы не будете спорить, что в 3-4 раза бОльшая страна может выставить, соответственно, бОльшую армию, больше средств выделить на закупку современных вооружений. И не будете отрицать, что это всё тоже важно.
Хотя роль морального состояния отрицать, безусловно, нельзя.
Но дух дело такое. У нацистов в ту войну с духом было неплохо, хотя цели и мотивы были явно далеки от гуманистических.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 12:49

  volk-1970 написав:Украинцы опять построили ,и "запустили" Майдан ,только теперь размером со всю Страну !
Підтверджую..
Сьогодні відвозив біженців на кордон( вчора інших на вокзал)....
Трошки бардаку - є , як же без нього...черга присутня годин на 5-7 ,
Трошки(зовсім мізер) хитровимаханості і мажорства - є....
Але 99,9%
- рухається черга..а паралельно їй авто з двома дівчатками,які роблять чай і канапки, на кожному блокпості чай...
- море рейсових автобусів з Польщі і Естонії... набрали людей - і на кордон
- погранці як тільки бачать вільне місце в машині - відразу підсаджують тих хто йде на пішоходний перехід...
Вертався назад - пригодились автобуси Садового..як мінімум 20 штук з дітьми на борту
Фурам - зелена дорога в обидва напрямки як від влади ..так і від водіїв які в черзі вже пяток годин...
А найбільше потішило - колона зелених вантажівок однієї мафіозно :) -розслабленої республіки, вангую що годин за 10, наші військові можливості різко підвищаться....
ПС
Колону я не здав, бо вона вже в точці призначення..адже мені поки приїхав, поки до компа добрався...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 12:51

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:
  ЛАД написав:У 40-миллионной страны по-любому возможностей меньше, чем у 140-миллионной.
вы очень не правы, любые возможности это люди, а деятельность людей напрямую зависит от их мотивации.
.....

Всё это очень важно.
Тем не менее, вы же не будете сравнивать военные возможности, к примеру, США и Ирака. И результаты войны это хорошо продемонстрировали.
Надеюсь, Вы не будете спорить, что в 3-4 раза бОльшая страна может выставить, соответственно, бОльшую армию, больше средств выделить на закупку современных вооружений. И не будете отрицать, что это всё тоже важно.
Хотя роль морального состояния отрицать, безусловно, нельзя.
Но дух дело такое. У нацистов в ту войну с духом было неплохо, хотя цели и мотивы были явно далеки от гуманистических.

НАТО чомусь бомбило Сербію, втручалось в Ірак, Афганістант ... а тут дзюрить в памперси закрити небо (помогає Україні, аби "для галочки")
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 12:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы не будете спорить, что в 3-4 раза бОльшая страна может выставить, соответственно, бОльшую армию
Надіюсь Ви не будете сперичатись , що
Наприклад Китай - в 4 рази більший від США - але його армія з американською тягатись не зможе
Так само
ми і москалики - якби не тотальна перевага в повітрі - то щоб від них залишилось?
І останнє - по націоналізму..
В мене таке враження що ви націоналізм плутаєте з нацизмом....
Слова подіб - суть різна..
Сьогодні росіяни Харкова помирають за Україну..яка не росія....
То вони націоналісти чи ні?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 13:39

  prodigy написав:
  osafly написав:Прийдет время и это гунявое недоразумение за все ответит.


припиніть балаган, на даний час до президента не має питань, він робить майже все

а те що було навіть місяць тому не варте поминати, щоб не рушити міць нашого спротиву

На 100%!
Підтримаю!
Но не стоит в десятый раз лезть в гавно.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 13:42

  budivelnik написав:І останнє - по націоналізму..
В мене таке враження що ви націоналізм плутаєте з нацизмом....
Слова подіб - суть різна..

Наконец то даже Вы это поняли.
Но не в том "экономико-политическом" объёме(ибо существует ещё и экономическая часть - базовая).
От меня лично:
Спасибо за беженцев! :!:
За женщин и детей.
Kudrjavuy
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