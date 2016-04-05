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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 06 бер, 2022 14:29
Козак-характерник написав: flyman написав:
WAT?
багатоешелонна
Багаторівневі, маневрені форми боротьби у поєднанні з позиційними. Полягають в послідовному веденні оборонних боїв і битв на заздалегідь намічених, ешелонованих в глибину рубежах, у поєднанні з контратаками і контрударами. Це вимагає від кожного командира ініціативи і уміння швидко маневрувати військами в цілях створення вигідних умов для ведення бойових дій. Частини, що займають перший рубіж оборони, відводяться під прикриттям призначених підрозділів. На наступному оборонному рубежі відведені війська негайно створюють систему вогню і готуються до відбиття атак противника. Перед відведенням своїх військ інколи проводиться коротка контратака спеціально створеним угрупуванням. Відведення військ на новий рубіж здійснюється за узгодженням з сусідами, щоб не допустити охоплення противником флангів частин, що ведуть маневрену оборону.
По термінології деяких фахівців різних армій в сучасній війні передбачається ведення рухомої — мобільної оборони, принципи якої, по суті, не відрізняються від принципів маневреної оборони.
та ясно, що з "багатоешелонною обороною Києва" якось невдобно вийшло
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Додано: Нед 06 бер, 2022 14:32
flyman написав:
та ясно, що з "багатоешелонною обороною Києва" якось невдобно вийшло
Не все так однозначно, бо Київ досі не взятий ворогом. Тому результат є. Те, що можна було краще зробити - факт, але й те що зроблено - ефективно.
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Додано: Нед 06 бер, 2022 14:35
Західна Україна нормально так підсилює.
Перекидається все що було сформовано раніше на найбільш гарячі точки.
Інфо з перших вуст.
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Хомякоид
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Додано: Нед 06 бер, 2022 14:43
Хомякоид написав:
Західна Україна нормально так підсилює.
Перекидається все що було сформовано раніше на найбільш гарячі точки.
Інфо з перших вуст.
Треба стоворювати негайно систему укріпленнь уздовж Дніпра, щоб правобережна і західна частини України були захишені від наступу на землі. Якщо сцикливі НАТО, все ж закриють небо, хоча б частково (по Дніпру), то найпесимістичніший сценарій для України - втрата лівобережної України. Сподіваюся звісно, що цього сценарію реально уникнути. Але розглядати його треба.
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Додано: Нед 06 бер, 2022 14:44
Хомякоид написав:
Західна Україна нормально так підсилює.
Перекидається все що було сформовано раніше на найбільш гарячі точки.
Інфо з перших вуст.
Я це зрозумів, коли вчора пройшла інформація, що підрозділи ЗСУ зайшли в Гуляйполе та Південноукраїньск для зайняття оборони.
Думаю, там, нарешті, просування ворога по території України зупиниться.
Не зрозуміло, чому тягнуть із північним і західними напрямом, до якого значно ближче, щоб зняти напруження між трасами Київ-Ковель і Житомир-Київ.
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Додано: Нед 06 бер, 2022 14:48
Козак-характерник написав: Хомякоид написав:
Західна Україна нормально так підсилює.
Перекидається все що було сформовано раніше на найбільш гарячі точки.
Інфо з перших вуст.
Треба стоворювати негайно систему укріпленнь уздовж Дніпра, щоб правобережна і західна частини України були захишені від наступу на землі. Якщо сцикливі НАТО, все ж закриють небо, хоча б частково (по Дніпру), то найпесимістичніший сценарій для України - втрата лівобережної України. Сподіваюся звісно, що цього сценарію реально уникнути. Але розглядати його треба.
Думаю, що максимум Херсонську область можуть зайняти, а не лівобережну.
Зараз першу хвилю орків зупинили.
Поки він підтягує резерви, є можливість його авангард відкинути назад, не дати закріпитися на захоплених рубежах.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 06 бер, 2022 14:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 06 бер, 2022 14:53
flyman написав:
Думаю, що максимум Херсонську область можуть зайняти, а не лівобережну
План-максимум для нас - звільнення всього державного кордону, в тому числі визволити Донецьк, Луганськ, Крим. Я оптимістично налаштований, але тримаю в голові різні сценарії, і як діяти згідно з кожним з цих сценарієв. Дніпро - це природня перешкода, що дозволяє створити майже непробивну систему укріпленнь. Її треба зміцнювати. А за нею вже багатоешелоновану оборону ставити. Сама природа за нас.
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Додано: Нед 06 бер, 2022 14:54
Бомбанули по вінницькому аеропорту.
Він цивільний і недобудований наскільки я знаю.
Значить почали просто бомбити щоб залякати, військові літаки там не базувались.
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Хомякоид
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Додано: Нед 06 бер, 2022 14:55
Хомякоид написав:
Бомбанули по вінницькому аеропорту.
Він цивільний і недобудований наскільки я знаю.
Значить почали просто бомбити щоб залякати, військові літаки там не базувались.
НАТО - сцикуни. Треба небо закривати. Хоча б по Дніпру, щоб ця зараза далі не пішла.
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Додано: Нед 06 бер, 2022 14:56
Козак-характерник написав: Хомякоид написав:
Західна Україна нормально так підсилює.
Перекидається все що було сформовано раніше на найбільш гарячі точки.
Інфо з перших вуст.
Треба стоворювати негайно систему укріпленнь уздовж Дніпра, щоб правобережна і західна частини України були захишені від наступу на землі
. Якщо сцикливі НАТО, все ж закриють небо, хоча б частково (по Дніпру), то найпесимістичніший сценарій для України - втрата лівобережної України. Сподіваюся звісно, що цього сценарію реально уникнути. Але розглядати його треба.
Как ты свою задницу оберегаешь, а левобережную, значит, давайте сдавать
И эти люди что-то ещё закидывали в адрес Порошенко
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