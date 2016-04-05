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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 238239240241
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 14:57

  Хомякоид написав:Бомбанули по вінницькому аеропорту.
Він цивільний і недобудований наскільки я знаю.
Значить почали просто бомбити щоб залякати, військові літаки там не базувались.

Эту простую мысль до тебя пытаются донести уже который день подряд
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 15:01

  pesikot написав:Как ты свою задницу оберегаешь, а левобережную, значит, давайте сдавать

Моя дупа в Донецьку зараз. :) Я не пропонував залишати лівий берег, а лише розглядаю різноманітні сценарії. В разі настання найпесимістичнішого, нам треба мати плацдарм, для майбутнього визволення всієї України. І той плацдарм треба захистити, щоб його не пошкодили, не перетворили в руїни. По Дніпру треба робити укріплення, щоб не допустити просування ворога по землі, а небо требо закрити, як мінімум по Дніпру.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 06 бер, 2022 15:04, всього редагувалось 2 разів.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 15:08

Якщо орки почали обстрілювати обєкти які не представляють ніякої військової та цивільної цінності, значить вони вже ні на які наступальні дії не здатні, та перейшли до тактики залякування.
Треба самим переходити до наступальних дій, особливо на півдні.
Вони там розповзлися як комахи та не мають суцільного фронту.
В обстрілі вінницького аєропорту я бачу позитивні сигнали.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 15:17

  Козак-характерник написав:
  pesikot написав:Как ты свою задницу оберегаешь, а левобережную, значит, давайте сдавать

Моя дупа в Донецьку зараз :)

Это вряд ли
  Козак-характерник написав: Я не пропонував залишати лівий берег, а лише розглядаю різноманітні сценарії.

Пока у нас здесь рубят в капусту орком, ты сценарии рассматриваешь
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 15:33

  pesikot написав:Пока у нас здесь рубят в капусту орком, ты сценарии рассматриваешь

По всей Неньке, батенька.
Всё будет Украина!
Kudrjavuy
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