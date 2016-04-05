Эту простую мысль до тебя пытаются донести уже который день подряд
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Додано: Нед 06 бер, 2022 14:57
Додано: Нед 06 бер, 2022 15:01
Моя дупа в Донецьку зараз. Я не пропонував залишати лівий берег, а лише розглядаю різноманітні сценарії. В разі настання найпесимістичнішого, нам треба мати плацдарм, для майбутнього визволення всієї України. І той плацдарм треба захистити, щоб його не пошкодили, не перетворили в руїни. По Дніпру треба робити укріплення, щоб не допустити просування ворога по землі, а небо требо закрити, як мінімум по Дніпру.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 06 бер, 2022 15:04, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 06 бер, 2022 15:08
Якщо орки почали обстрілювати обєкти які не представляють ніякої військової та цивільної цінності, значить вони вже ні на які наступальні дії не здатні, та перейшли до тактики залякування.
Треба самим переходити до наступальних дій, особливо на півдні.
Вони там розповзлися як комахи та не мають суцільного фронту.
В обстрілі вінницького аєропорту я бачу позитивні сигнали.
Додано: Нед 06 бер, 2022 15:17
Это вряд ли
Пока у нас здесь рубят в капусту орком, ты сценарии рассматриваешь
Додано: Нед 06 бер, 2022 15:33
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