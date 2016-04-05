Якщо орки почали обстрілювати обєкти які не представляють ніякої військової та цивільної цінності, значить вони вже ні на які наступальні дії не здатні, та перейшли до тактики залякування. Треба самим переходити до наступальних дій, особливо на півдні. Вони там розповзлися як комахи та не мають суцільного фронту. В обстрілі вінницького аєропорту я бачу позитивні сигнали.
flyman написав:Думаю, що максимум Херсонську область можуть зайняти, а не лівобережну
План-максимум для нас - звільнення всього державного кордону, в тому числі визволити Донецьк, Луганськ, Крим. Я оптимістично налаштований, але тримаю в голові різні сценарії, і як діяти згідно з кожним з цих сценарієв. Дніпро - це природня перешкода, що дозволяє створити майже непробивну систему укріпленнь. Її треба зміцнювати. А за нею вже багатоешелоновану оборону ставити. Сама природа за нас.
Хомякоид написав:Західна Україна нормально так підсилює. Перекидається все що було сформовано раніше на найбільш гарячі точки. Інфо з перших вуст.
Не треба про це тріпатись.
Тут є декілька диванних стратегів - нехай полощуть язики.
Флаймен, ти встиг втекти в Польщу? Чи донині в бучанському підвалі?
Це велика військова таємниця. З Бучею там повний провал. Арестовичи знали ще півроку тому, і не попередили, що буде так жопа (гуманітарна катастрофа для жителі Ворзеля, Бучі, Ірпеня, Гостомеля та навколишніх сіл).
Я ж готував криївки і закладки в бучансько-коростеньскому напрямі. А тут, мости своїж куяк, і ні евакуації ні в Київ, ні в сторону Коростеня. Що робити. Х.З. Евакуацію робити додумалася влада аж на 10 день (після підриву мостів). Дійшло до жирафів. Я розцінюю це як злочинну недбалість.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 06 бер, 2022 15:58, всього редагувалось 1 раз.
Ключевое из обращения Президента Украины Владимира Зеленского https://ua24ua.net/klyuchevoe-iz-obrash ... elenskogo/ ?Был новый разговор с Байденом. Сообщается о подготовке новых санкций против агрессора ?Если кто все еще сомневается, то Украине нужны самолеты. На самом деле это просто. Когда имеешь волю. Чтобы сделать небо безопасным. Небо Украины. Небо Европы. ?Не должно быть ни одного порта, в котором государство-террорист может заработать деньги. ?Заговорили русские военные, взятые в плен нашими защитниками. Среди них – и пилоты самолетов, бомбивших наши города. Наши мирные люди. Мы услышали их показания. Мы увидели документы. Карты. Планы. Не вчерашний день. Это не импровизация. Они готовили это вторжение именно так – жестоко, цинично. Заведомо с нарушением правил войны. ?Они готовятся бомбить Одессу. ?Формируются специальные фонды для восстановления. Их уже четыре. Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. Фонд обновления и трансформации экономики. Фонд обслуживания и погашения госдолга. Фонд поддержки малого и среднего бизнеса.
В войне есть только одно правило: - Победитель всегда прав. Остальное лапша, для убогих.
Казав тобі дуй на вєліку в перший день до Житомира а там до пшеків. Був би зараз в шоколаді та крутив дулі путліру з під захисту НАТО.
Ну не переживай, ти з своєю зарплатнею в IT швидко тис.10-20 наскирдуєш та купиш в максика 100 м. з плінтусами в центрі. Після війни більше сюди іноземні компанії заходити не будуть, так що будуть квартирко зливати по чом дадуть.