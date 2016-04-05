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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 239240241242243>
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 15:08

Якщо орки почали обстрілювати обєкти які не представляють ніякої військової та цивільної цінності, значить вони вже ні на які наступальні дії не здатні, та перейшли до тактики залякування.
Треба самим переходити до наступальних дій, особливо на півдні.
Вони там розповзлися як комахи та не мають суцільного фронту.
В обстрілі вінницького аєропорту я бачу позитивні сигнали.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 15:17

  Козак-характерник написав:
  pesikot написав:Как ты свою задницу оберегаешь, а левобережную, значит, давайте сдавать

Моя дупа в Донецьку зараз :)

Это вряд ли
  Козак-характерник написав: Я не пропонував залишати лівий берег, а лише розглядаю різноманітні сценарії.

Пока у нас здесь рубят в капусту орком, ты сценарии рассматриваешь
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 15:33

  pesikot написав:Пока у нас здесь рубят в капусту орком, ты сценарии рассматриваешь

По всей Неньке, батенька.
Всё будет Украина!
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 15:48

Флаймен, ти встиг втекти в Польщу?
Чи донині в бучанському підвалі?
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 15:49

  Козак-характерник написав:
  flyman написав:Думаю, що максимум Херсонську область можуть зайняти, а не лівобережну

План-максимум для нас - звільнення всього державного кордону, в тому числі визволити Донецьк, Луганськ, Крим. Я оптимістично налаштований, але тримаю в голові різні сценарії, і як діяти згідно з кожним з цих сценарієв. Дніпро - це природня перешкода, що дозволяє створити майже непробивну систему укріпленнь. Її треба зміцнювати. А за нею вже багатоешелоновану оборону ставити. Сама природа за нас.

Диванні стратеги, твою ж мать!
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 15:53

  Frant написав:
  Хомякоид написав:Західна Україна нормально так підсилює.
Перекидається все що було сформовано раніше на найбільш гарячі точки.
Інфо з перших вуст.

Не треба про це тріпатись.


Тут є декілька диванних стратегів - нехай полощуть язики.


Флаймен, ти встиг втекти в Польщу?
Чи донині в бучанському підвалі?

Це велика військова таємниця.
З Бучею там повний провал.
Арестовичи знали ще півроку тому, і не попередили, що буде так жопа (гуманітарна катастрофа для жителі Ворзеля, Бучі, Ірпеня, Гостомеля та навколишніх сіл).

Я ж готував криївки і закладки в бучансько-коростеньскому напрямі.
А тут, мости своїж куяк, і ні евакуації ні в Київ, ні в сторону Коростеня.
Що робити. Х.З.
Евакуацію робити додумалася влада аж на 10 день (після підриву мостів). Дійшло до жирафів.
Я розцінюю це як злочинну недбалість.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 06 бер, 2022 15:58, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 15:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ключевое из обращения Президента Украины Владимира Зеленского
https://ua24ua.net/klyuchevoe-iz-obrash ... elenskogo/
?Был новый разговор с Байденом. Сообщается о подготовке новых санкций против агрессора
?Если кто все еще сомневается, то Украине нужны самолеты. На самом деле это просто. Когда имеешь волю. Чтобы сделать небо безопасным. Небо Украины. Небо Европы.
?Не должно быть ни одного порта, в котором государство-террорист может заработать деньги.
?Заговорили русские военные, взятые в плен нашими защитниками. Среди них – и пилоты самолетов, бомбивших наши города. Наши мирные люди. Мы услышали их показания. Мы увидели документы. Карты. Планы. Не вчерашний день. Это не импровизация.
Они готовили это вторжение именно так – жестоко, цинично. Заведомо с нарушением правил войны.
?Они готовятся бомбить Одессу.
?Формируются специальные фонды для восстановления. Их уже четыре.
Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. Фонд обновления и трансформации экономики. Фонд обслуживания и погашения госдолга. Фонд поддержки малого и среднего бизнеса.

В войне есть только одно правило:
- Победитель всегда прав.
Остальное лапша, для убогих.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 15:56

В Польщу "хероїв" не випускають.
Значить, якесь село на Житомирщині.
Встиг електричкою чкурнути, а потім вєліком тікав???
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 16:07

  Frant написав:В Польщу "хероїв" не випускають.
Значить, якесь село на Житомирщині.
Встиг електричкою чкурнути, а потім вєліком тікав???


Думаю місцеві зможуть без проблем провести через кордон.
Мені один студент с Новоград Волинського розповідав що кордон він переходить з заплющеними очима.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 16:15

Казав тобі дуй на вєліку в перший день до Житомира а там до пшеків.
Був би зараз в шоколаді та крутив дулі путліру з під захисту НАТО.

Ну не переживай, ти з своєю зарплатнею в IT швидко тис.10-20 наскирдуєш та купиш в максика 100 м. з плінтусами в центрі.
Після війни більше сюди іноземні компанії заходити не будуть, так що будуть квартирко зливати по чом дадуть.
Хомякоид
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