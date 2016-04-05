Додано: Нед 06 бер, 2022 16:36

budivelnik написав: ЛАД написав: Вы не будете спорить, что в 3-4 раза бОльшая страна может выставить, соответственно, бОльшую армию Вы не будете спорить, что в 3-4 раза бОльшая страна может выставить, соответственно, бОльшую армию Надіюсь Ви не будете сперичатись , що

Наприклад Китай - в 4 рази більший від США - але його армія з американською тягатись не зможе

Так само

ми і москалики - якби не тотальна перевага в повітрі - то щоб від них залишилось?

І останнє - по націоналізму..

В мене таке враження що ви націоналізм плутаєте з нацизмом....

Слова подіб - суть різна..

Сьогодні росіяни Харкова помирають за Україну..яка не росія....

То вони націоналісти чи ні? Надіюсь Ви не будете сперичатись , щоНаприклад Китай - в 4 рази більший від США - але його армія з американською тягатись не зможеТак самоми і москалики - якби не тотальна перевага в повітрі - то щоб від них залишилось?І останнє - по націоналізму..В мене таке враження що ви націоналізм плутаєте з нацизмом....Слова подіб - суть різна..Сьогодні росіяни Харкова помирають за Україну..яка не росія....То вони націоналісти чи ні?

1. Сперечатись шодо Китаю та США не буду.Но тут заметная разница в технологиях. У нас с Россией такой разницы нет. А если и есть, то не в нашу пользу (амерской/натовской техники у нас пока маловато).Кстати, насчёт США - Китай тоже не берусь сказать однозначно. Смотря о какой войне вести речь. В сухопутной на нашем континенте я, возможно, поставил бы на Китай.2. По национализму.Я не путаю. Просто ду меня более тонкая классификация: патриотизм - национализм - нацизм.Так вот я за патриотизм. но против национализмп. Ну, о нацизме и говорить не приходится.P.s. "Сперечатись" Вы пишете через "и" специально, "назло кондуктору"?