Хомякоид написав:Казав тобі дуй на вєліку в перший день до Житомира а там до пшеків. Був би зараз в шоколаді та крутив дулі путліру з під захисту НАТО.
Ну не переживай, ти з своєю зарплатнею в IT швидко тис.10-20 наскирдуєш та купиш в максика 100 м. з плінтусами в центрі. Після війни більше сюди іноземні компанії заходити не будуть, так що будуть квартирко зливати по чом дадуть.
можу тобі сказати, що твої любі німці встромили ніж в спину щодо роботи, але то таке, зараз видно хто друг для України а хто гандон.
flyman написав:.......... НАТО чомусь бомбило Сербію, втручалось в Ірак, Афганістант ... а тут дзюрить в памперси закрити небо (помогає Україні, аби "для галочки")
Ни в Ираке, ни в Афгане не было риска столкновения с РФ. В Сирии был, но всё же не такой большой - там Россия только "помогала", а не сама воевала. И то там были регулярные "консультации" с РФ. У нас Россия напрямую воюет, риски столкновения значительно выше. При закрытии неба столкновение практически неизбежно = война с Россией.
P.s. Пропадал интернет. Вообще сегодня неустойчиво.
ЛАД написав:Вы не будете спорить, что в 3-4 раза бОльшая страна может выставить, соответственно, бОльшую армию
Надіюсь Ви не будете сперичатись , що Наприклад Китай - в 4 рази більший від США - але його армія з американською тягатись не зможе Так само ми і москалики - якби не тотальна перевага в повітрі - то щоб від них залишилось? І останнє - по націоналізму.. В мене таке враження що ви націоналізм плутаєте з нацизмом.... Слова подіб - суть різна.. Сьогодні росіяни Харкова помирають за Україну..яка не росія.... То вони націоналісти чи ні?
1. Сперечатись шодо Китаю та США не буду. Но тут заметная разница в технологиях. У нас с Россией такой разницы нет. А если и есть, то не в нашу пользу (амерской/натовской техники у нас пока маловато). Кстати, насчёт США - Китай тоже не берусь сказать однозначно. Смотря о какой войне вести речь. В сухопутной на нашем континенте я, возможно, поставил бы на Китай.
2. По национализму. Я не путаю. Просто ду меня более тонкая классификация: патриотизм - национализм - нацизм. Так вот я за патриотизм. но против национализмп. Ну, о нацизме и говорить не приходится.
P.s. "Сперечатись" Вы пишете через "и" специально, "назло кондуктору"?
Хомякоид написав:Чергиговчане реально молодцы, снимаю шляпу. Детей бы с матерями вывести в Польшу.
Сегодня практически беспрерывно работает артиллерия, значит враг уже на подступах. Бойцов в Чернигове очень много сосредоточено, город готовится к уличным боям.
Держитесь, если отстоите город, будете вместе со всеми в НАТО и Евросоюзе. Будет у вас граница Евросоюза, будут наливать много денег что-бы ловили чурок и ордынцев на границах, будет Чернигов в шеколаде. Кулеба на следующей неделе обьявил митинги по всему миру в поддержку вступления Украины в ЕС, будут приниматься серьезные решения касательно Украина/ЕС. Не пускайте ОРДЛО в город.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Нед 06 бер, 2022 16:57, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:.......... НАТО чомусь бомбило Сербію, втручалось в Ірак, Афганістант ... а тут дзюрить в памперси закрити небо (помогає Україні, аби "для галочки")
Ни в Ираке, ни в Афгане не было риска столкновения с РФ. В Сирии был, но всё же не такой большой - там Россия только "помогала", а не сама воевала. И то там были регулярные "консультации" с РФ. У нас Россия напрямую воюет, риски столкновения значительно выше. При закрытии неба столкновение практически неизбежно = война с Россией.
P.s. Пропадал интернет. Вообще сегодня неустойчиво.
Це позиція колективного заходу у Європі на передодні 2ї світової війни: "умиротворення" Гітлера. Чим закінчилася - відомо. Я писав вчора - учіть історію.
flyman написав:.......... НАТО чомусь бомбило Сербію, втручалось в Ірак, Афганістант ... а тут дзюрить в памперси закрити небо (помогає Україні, аби "для галочки")
Ни в Ираке, ни в Афгане не было риска столкновения с РФ. В Сирии был, но всё же не такой большой - там Россия только "помогала", а не сама воевала. И то там были регулярные "консультации" с РФ. У нас Россия напрямую воюет, риски столкновения значительно выше. При закрытии неба столкновение практически неизбежно = война с Россией.
P.s. Пропадал интернет. Вообще сегодня неустойчиво.
Це позиція колективного заходу у Європі на передодні 2ї світової війни: "умиротворення" Гітлера. Чим закінчилася - відомо. Я писав вчора - учіть історію.
Ти ж неначе програміст-флетлорд???? А не історик????