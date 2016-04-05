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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 240241242243>
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 16:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Отстаивая Чернигов, мы отстаиваем и Киев": мэр Атрошенко заявил, что Чернигов будет биться до победы
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что город будет биться до победы. Мы понимаем ответственность, понимаем, что, отстаивая Чернигов, мы отстаиваем и Киев

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pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 16:21

  pesikot написав:"Отстаивая Чернигов, мы отстаиваем и Киев": мэр Атрошенко заявил, что Чернигов будет биться до победы
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что город будет биться до победы. Мы понимаем ответственность, понимаем, что, отстаивая Чернигов, мы отстаиваем и Киев

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Чергиговчане реально молодцы, снимаю шляпу.
Детей бы с матерями вывести в Польшу.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 16:22

  Хомякоид написав:Казав тобі дуй на вєліку в перший день до Житомира а там до пшеків.
Був би зараз в шоколаді та крутив дулі путліру з під захисту НАТО.

Ну не переживай, ти з своєю зарплатнею в IT швидко тис.10-20 наскирдуєш та купиш в максика 100 м. з плінтусами в центрі.
Після війни більше сюди іноземні компанії заходити не будуть, так що будуть квартирко зливати по чом дадуть.

можу тобі сказати, що твої любі німці встромили ніж в спину щодо роботи, але то таке, зараз видно хто друг для України а хто гандон.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 16:26

  flyman написав:..........
НАТО чомусь бомбило Сербію, втручалось в Ірак, Афганістант ... а тут дзюрить в памперси закрити небо (помогає Україні, аби "для галочки")

Ни в Ираке, ни в Афгане не было риска столкновения с РФ. В Сирии был, но всё же не такой большой - там Россия только "помогала", а не сама воевала. И то там были регулярные "консультации" с РФ.
У нас Россия напрямую воюет, риски столкновения значительно выше. При закрытии неба столкновение практически неизбежно = война с Россией.

P.s. Пропадал интернет. Вообще сегодня неустойчиво.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 16:29

  Хомякоид написав:Чергиговчане реально молодцы, снимаю шляпу.
Детей бы с матерями вывести в Польшу.

Сегодня практически беспрерывно работает артиллерия, значит враг уже на подступах.
Бойцов в Чернигове очень много сосредоточено, город готовится к уличным боям.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 16:32

  ЛАД написав:война с Россией

война с Россией - это исключитель несколько часов ядерных ударов.

Уже сейчас очевидно, что наземная русская армия - это фейк.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 16:36

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Вы не будете спорить, что в 3-4 раза бОльшая страна может выставить, соответственно, бОльшую армию
Надіюсь Ви не будете сперичатись , що
Наприклад Китай - в 4 рази більший від США - але його армія з американською тягатись не зможе
Так само
ми і москалики - якби не тотальна перевага в повітрі - то щоб від них залишилось?
І останнє - по націоналізму..
В мене таке враження що ви націоналізм плутаєте з нацизмом....
Слова подіб - суть різна..
Сьогодні росіяни Харкова помирають за Україну..яка не росія....
То вони націоналісти чи ні?

1. Сперечатись шодо Китаю та США не буду.
Но тут заметная разница в технологиях. У нас с Россией такой разницы нет. А если и есть, то не в нашу пользу (амерской/натовской техники у нас пока маловато).
Кстати, насчёт США - Китай тоже не берусь сказать однозначно. Смотря о какой войне вести речь. В сухопутной на нашем континенте я, возможно, поставил бы на Китай.

2. По национализму.
Я не путаю. Просто ду меня более тонкая классификация: патриотизм - национализм - нацизм.
Так вот я за патриотизм. но против национализмп. Ну, о нацизме и говорить не приходится.

P.s. "Сперечатись" Вы пишете через "и" специально, "назло кондуктору"? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 16:55

  Zebra написав:
  Хомякоид написав:Чергиговчане реально молодцы, снимаю шляпу.
Детей бы с матерями вывести в Польшу.

Сегодня практически беспрерывно работает артиллерия, значит враг уже на подступах.
Бойцов в Чернигове очень много сосредоточено, город готовится к уличным боям.


Держитесь, если отстоите город, будете вместе со всеми в НАТО и Евросоюзе.
Будет у вас граница Евросоюза, будут наливать много денег что-бы ловили чурок и ордынцев на границах, будет Чернигов в шеколаде.
Кулеба на следующей неделе обьявил митинги по всему миру в поддержку вступления Украины в ЕС, будут приниматься серьезные решения касательно Украина/ЕС.
Не пускайте ОРДЛО в город.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Нед 06 бер, 2022 16:57, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 16:56

  ЛАД написав:
  flyman написав:..........
НАТО чомусь бомбило Сербію, втручалось в Ірак, Афганістант ... а тут дзюрить в памперси закрити небо (помогає Україні, аби "для галочки")

Ни в Ираке, ни в Афгане не было риска столкновения с РФ. В Сирии был, но всё же не такой большой - там Россия только "помогала", а не сама воевала. И то там были регулярные "консультации" с РФ.
У нас Россия напрямую воюет, риски столкновения значительно выше. При закрытии неба столкновение практически неизбежно = война с Россией.

P.s. Пропадал интернет. Вообще сегодня неустойчиво.

Це позиція колективного заходу у Європі на передодні 2ї світової війни:
"умиротворення" Гітлера.
Чим закінчилася - відомо.
Я писав вчора - учіть історію.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 16:59

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:..........
НАТО чомусь бомбило Сербію, втручалось в Ірак, Афганістант ... а тут дзюрить в памперси закрити небо (помогає Україні, аби "для галочки")

Ни в Ираке, ни в Афгане не было риска столкновения с РФ. В Сирии был, но всё же не такой большой - там Россия только "помогала", а не сама воевала. И то там были регулярные "консультации" с РФ.
У нас Россия напрямую воюет, риски столкновения значительно выше. При закрытии неба столкновение практически неизбежно = война с Россией.

P.s. Пропадал интернет. Вообще сегодня неустойчиво.

Це позиція колективного заходу у Європі на передодні 2ї світової війни:
"умиротворення" Гітлера.
Чим закінчилася - відомо.
Я писав вчора - учіть історію.

Ти ж неначе програміст-флетлорд????
А не історик????
Frant
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